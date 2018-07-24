صور تكشف تفكيك منشآت نووية بكوريا الشمالية

هسبريس - رويترز

ذكر مركز أبحاث، مقره واشنطن، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت بدء كوريا الشمالية تفكيك منشآت رئيسية في موقع لتطوير محركات الصواريخ الباليتسية.

وهذه أول خطوة صوب الوفاء بتعهد قطعه الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، خلال قمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يونيو الماضي بسنغافورة.

وقال مركز "38 نورث" للأبحاث إن الصو،ر التي تعود إلى 20 يوليوز، أظهرت أن العمل جار في محطة "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية.

وأضافت أن ما يجري يهم تفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق، ومنصة قريبة لاختبار محركات الصواريخ؛ تستخدم لتطوير محركات تعمل بالوقود السائل لتشغيل الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق.

وأضاف المركز: "بما أن هذه المنشآت يعتقد بأنها لعبت دورا مهما في تطوير تكنولوجيات لبرنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل إجراء مهما لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية".