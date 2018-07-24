أردوغان: إسرائيل فاشية وروح هتلر تعود للظهور

هسبريس - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصير يضفي شرعية على القمع ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية.

وأضاف أيضا في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إن إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية وأن روح هتلر عاودت الظهور بين بعض الإداريين الإسرائيليين.