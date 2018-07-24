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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: إسرائيل فاشية وروح هتلر تعود للظهور

أردوغان: إسرائيل فاشية وروح هتلر تعود للظهور

أردوغان: إسرائيل فاشية وروح هتلر تعود للظهور
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 11:55

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء إن القانون الإسرائيلي الذي ينص على أن اليهود فقط لهم حق تقرير المصير يضفي شرعية على القمع ويظهر أن إسرائيل دولة فاشية وعنصرية.

وأضاف أيضا في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إن إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية وأن روح هتلر عاودت الظهور بين بعض الإداريين الإسرائيليين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كردي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 12:51
و ما بال الشركة التابعة لحزبكم الفائزة ببناء السفارة الامريكية في القدس
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2 - مروكي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 12:59
رِجلُُ هنا ورِجل هناك، كفى نفاقا وكذبا ولعبا على عواطف الشعوب المسلمة
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3 - عبد الرحيم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:02
ولماذا تتعامل معها ؟ ولماذا أجمل المباني في تركيا مشترين من طرف اليهود ...و لمادا هناك ناطحة سحاب لترامب في استامبول ...لمادا اصبح شبه الأطفال يشتغلون في الجيش و البوليس...ومن أين أتيت بكل الاستمارات للنهوض بتركيا...!!! لمادا وضعت نصف الشعب في السجن...لمادا صناعة الخوف. ؟ ننك انسان شجاع و تعمل بجد و نشاط وحيوية و شعبي ووو نتمنى أن تقود تركيا نحو الازدهار الفعلي المتفتح المعروف عالميا بدون ديماغوجية. ..لأن الأتراك ليسو بلداء
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4 - مغربي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:03
اردغان رجل واي رجل اللهم انصره نصرا مؤيدا.
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5 - غيلان قدور الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 13:05
لا احد من الزعماء الكارطونيين العرب يمكن ان يقول هذا الكلام في اسراءيل وهذا سبب حملات الاعلام الغربي المنافق ضد ادروغان بنعته بكل النعوت وانتقاده بصفة مستمرة لطريقة حكمه مع تجاهل تام لانظمة التخاذل والذل والعار في العالم العربي .
اردوغان يبقى نقطة ضوء رغم كل الضروف أحب من أحب وكره من كره
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