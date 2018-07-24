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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة تدين مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

منظمة تدين مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد

منظمة تدين مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 14:58

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الإعلان عن مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد ، التي صرح بها عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز لتقام في نهاية هذا العام.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عن "قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات".

وقال الأمين العام" في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب، ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان".

وأضاف العثيمين( سعودي الجنسية) أن" حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان".

وكان فيلدرز قال ، مؤخرًا، إن مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد.

وأوضح زعيم حزب الحرية الهولندي ، في تغريدة له على "تويتر"، أن المعرض سيقام نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه "تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحًا لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - النيبو المغربي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:15
الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وحتى لو جيشتم رسامي العالم باسره لسخرية منه لن تنالو منه لان رسول منا يوحى اليه انتهى الكلام الله وخا تجيبو وتحطو قرطاسة في راسي وتقول ليا ارسم الرسول ولنقتلوك نقول ليك قتلني واتمنى من المسلمين الحقيقيين عدم اجابة المعتوه وخلي ادير لي بغا ديرو بحال الا مكاينش ينتظرون الفرصة فقط لتشهير بكم في الاعلام
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14
2 - رشيد زين العابدين الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:18
لماذا كل هذه الاستفزازات من طرف هذا الشخص بالذات في حين نجد كل العام يدعو للتسامح ونبذ الكراهية بينما مثل هذه التصرفات ستزيد من خلق فرص للتطرف وردات الفعل غير المحسوبة.
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8
3 - Nabil الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:19
لماذا نحترمهم وهم لايحترموننا ؟ الاساءه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إساءة لنا ولااباءنا ولابناءنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . المغرب بلد اسلامي وهدا ما ينص عليه الدستور ....سوف نرى ردة فعل من طرف الدولة لانه مساس بالمقدسات اليس كذالك؟؟؟؟؟؟
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14
4 - أحسن ممرر الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:24
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بَارَكْت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد>
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16
5 - Amin الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:24
اللهم صلي و سلم و زد و بارك على سيدنا و نبينا و قدوتنا محمد بن عبدالله و على آله و صحبه أجمعين. الدول الإسلامية تستورد الكثير من أوروبا و بدون حظر إقتصادي و مقاطعة المواد الأوروبية فالتنديد لاينفع بشيء. عندما نقاطع منتجاتهم و تضطر شركاتهم لتسريح العمال، سيعرفون آنذاك قيمتنا.
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6
6 - مسلم و افتخر الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:26
حسبي الله ونعم الوكيل
أين أنتم يا حكام العرب والمسلمين
أين المنظمات الحقوقية و و و و
ولا كتهدرو غير ملي تكون شي تخربيقة
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9
7 - ربيع الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:45
رد فعل عنيف واحتجاجات هو بالضبط ما يطمح له اليمين المتطرف في هولاندا وباقي الغرب، علينا ان نعي بان هناك 50 مليون مسلم في اوروبا وحوالي 7 ملايين في امريكا وليس هناك اي مصلحة للمسلمين ككل في الرد على هاته التفاهة والانسياق في حملة التشويه التي ينهجونها من خلال ربط الاسلام بالعنف. الرسول عليه الصلاة والسلام في قلوب المسلمين جميعا ولن يتمكن اي كان من المساس بمكانته عبر رسومات سخيفة
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4
8 - رشيد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:52
ان نبينا محمد صلى الله عليه و سلم هو فوق كل منتقد و كل مستفز وهو رسول للانسانية كلها .و هل ان رسما كاريكاتوريا مهما كان ينقص و لو بشعرة من قدره. طبعا لا. فلنتركهم يصورون و يخططون كيف ما شاءوا. انما يريدون منا ان يفتنوننا و يحولوا انظارنا عن ما هو اهم . فانتبهوا يا ناس. ان السكوت هو جواب العظماء.
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