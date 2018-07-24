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كُتّاب وآراء
منظمة تدين مسابقة رسوم كاريكاتورية للنبي محمد
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الإعلان عن مسابقة الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد ، التي صرح بها عضو البرلمان الهولندي خيرت فيلدرز لتقام في نهاية هذا العام.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عن "قلقه البالغ لهذه المسابقة الاستفزازية التي تثير مزيدا من التحريض وتزرع بذور الكراهية بين مختلف أتباع الديانات".
وقال الأمين العام" في حين يواجه العالم بأسره التطرف الديني والإرهاب، ويحتاج إلى السلام والحوار والتسامح، فإنه حان الوقت لوضع أدوات قانونية ملزمة دوليا لمنع التحريض والعنصرية والتمييز والكراهية الدينية واحترام جميع الأديان".
وأضاف العثيمين( سعودي الجنسية) أن" حرية التعبير لا تعني تجريح مشاعر الآخرين بما يتعارض مع المبدأ العالمي لاحترام الأديان".
وكان فيلدرز قال ، مؤخرًا، إن مقر البرلمان الهولندي سوف يستضيف مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد.
وأوضح زعيم حزب الحرية الهولندي ، في تغريدة له على "تويتر"، أن المعرض سيقام نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه "تلقى بالفعل أكثر من 100 من الرسوم الكاريكاتورية، وأن الباب ما زال مفتوحًا لتلقي المزيد من الرسومات من مختلف أنحاء العالم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أين أنتم يا حكام العرب والمسلمين
أين المنظمات الحقوقية و و و و
ولا كتهدرو غير ملي تكون شي تخربيقة