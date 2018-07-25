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كُتّاب وآراء
"أطفال الكهف" بتايلاند يشكرون "الأرواح المقدسة"
شارك فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته مياه الفيضان شمال تايلاند، في شعائر بمعبد محلي لتوجيه الشكر إلى "الأرواح المقدسة" على إنقاذهم.
ودار الفتية حول مقصورة لبوذا في معبد بإقليم تشياند راي ثلاث مرات، وقاموا بوضع كسوة بيضاء على بقايا عظام أحد تلاميذ بوذا المحفوظة في المعبد نفسه.
وقال برابان كامجوي، رئيس معبد بوذا في "تشيانج راي"، إن الشعيرة أقيمت بشكل خاص ليوجه الفتية الشكر إلى الأرواح المقدسة على إنقاذهم من الكهف، كما جاءت تكريما لروح سامان كونان، وهو غواص لقي حتفه خلال عملية البحث والإنقاذ في الكهف.
جدير بالذكر أن فريق كرة القدم كان قد دخل كهف "ثان لوانج-خون نام نانج نون"، الواقع على بعد ألف كيلومتر شمال بانكوك، في 23 يونيو، وبقي الفتية محاصرين داخله أكثر من أسبوعين، بعد أن حالت مياه الفيضان دون خروجهم، وتم إنقاذهم بعملية هي الأكبر في تايلاند حتى الآن، شارك فيها آلاف الأفراد قدموا من دول كثيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
الحمد لله على نعمة الإسلام
لا تقس يا أخي اعتقادنا مبني على الادلة بخلاف جميع المعتقدات الاخرى
هناك العديد من الادلة العقلية والنقلية (التي تدل على وحدانية الله وعلى ان دين الله واحد ،)التي تقنع اي احد ،بخلاف معتقدات البودية وباقي المعتقدات الباطلة التي بالملموس.. وكما قال بعض المعلقين جزاه الله خيرا ،حتى الطفل الصغير يستهزئ بها ويردها عقلا قبل النقل