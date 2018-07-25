أطفال الكهف بتايلاند يشكرون " الأرواح المقدسة "

هسبريس - متابعة

شارك فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته مياه الفيضان شمال تايلاند، في شعائر بمعبد محلي لتوجيه الشكر إلى "الأرواح المقدسة" على إنقاذهم.

ودار الفتية حول مقصورة لبوذا في معبد بإقليم تشياند راي ثلاث مرات، وقاموا بوضع كسوة بيضاء على بقايا عظام أحد تلاميذ بوذا المحفوظة في المعبد نفسه.

وقال برابان كامجوي، رئيس معبد بوذا في "تشيانج راي"، إن الشعيرة أقيمت بشكل خاص ليوجه الفتية الشكر إلى الأرواح المقدسة على إنقاذهم من الكهف، كما جاءت تكريما لروح سامان كونان، وهو غواص لقي حتفه خلال عملية البحث والإنقاذ في الكهف.

جدير بالذكر أن فريق كرة القدم كان قد دخل كهف "ثان لوانج-خون نام نانج نون"، الواقع على بعد ألف كيلومتر شمال بانكوك، في 23 يونيو، وبقي الفتية محاصرين داخله أكثر من أسبوعين، بعد أن حالت مياه الفيضان دون خروجهم، وتم إنقاذهم بعملية هي الأكبر في تايلاند حتى الآن، شارك فيها آلاف الأفراد قدموا من دول كثيرة.