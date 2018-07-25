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الرئيسية | خارج الحدود | "أطفال الكهف" بتايلاند يشكرون "الأرواح المقدسة"

"أطفال الكهف" بتايلاند يشكرون "الأرواح المقدسة"

"أطفال الكهف" بتايلاند يشكرون "الأرواح المقدسة"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 22:45

شارك فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم، الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته مياه الفيضان شمال تايلاند، في شعائر بمعبد محلي لتوجيه الشكر إلى "الأرواح المقدسة" على إنقاذهم.

ودار الفتية حول مقصورة لبوذا في معبد بإقليم تشياند راي ثلاث مرات، وقاموا بوضع كسوة بيضاء على بقايا عظام أحد تلاميذ بوذا المحفوظة في المعبد نفسه.

وقال برابان كامجوي، رئيس معبد بوذا في "تشيانج راي"، إن الشعيرة أقيمت بشكل خاص ليوجه الفتية الشكر إلى الأرواح المقدسة على إنقاذهم من الكهف، كما جاءت تكريما لروح سامان كونان، وهو غواص لقي حتفه خلال عملية البحث والإنقاذ في الكهف.

جدير بالذكر أن فريق كرة القدم كان قد دخل كهف "ثان لوانج-خون نام نانج نون"، الواقع على بعد ألف كيلومتر شمال بانكوك، في 23 يونيو، وبقي الفتية محاصرين داخله أكثر من أسبوعين، بعد أن حالت مياه الفيضان دون خروجهم، وتم إنقاذهم بعملية هي الأكبر في تايلاند حتى الآن، شارك فيها آلاف الأفراد قدموا من دول كثيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - MouhcineB الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:03
سبحان الله العظيم كل واحد والمعتقدات ديالو . دابا إلى جيت نضحك عليهم ولا ندوي مع شي واحد فيهم نقول ليه أش هاد تخربيق ديالكم !! شمن أرواح أش هاد الخزعبلات !! ممكن حتى هو يجاوبني ويقول ليا ونتوما شمن المسيح الدجال شمن الحجرة ولا شجرة تدوي و شمن عذاب القبر ... ماتفهموش كلامي على أنه تهكم على الدين ديالنا و إنما بغيتكم مضحكوش على حتى ديانة كيفما كانت ؛ راه كيفما كانشوفوهم حتى هوما هاكاك كيشوفونا و الحمد لله على نعمة الإسلام
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39
2 - المنطقي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:04
فهدا اعتقادهم كما نحن كدلك لنا اعتقادنا. ...لو شاء الله اجعلنا أمة واحدة ...انا شخصيا احترم جميع المعتقدات لأنني متأكد لو كنت خلقت بتايلاند لكنت متلهم ...
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22
3 - lolo الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:07
الشكر لله وحده تعالى لامعبود غيره
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42
4 - مغربي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:10
دعونا آلله الواحد الأحد لانقادكم لكنكم خدلتونا ياعبدة الاوتان
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1
5 - خبراثور الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:10
بدل شكر آلاف الأفراد الدين عملوا عاى انقادهم يشكرون الأرواح المقدسة البشر يتشابه ليس حد احسن من حد
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6
6 - بدر الوزاني الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:20
ردا على الأخصاحب التعليق الأول.بل أخطأت يا أيها الأخ الفاضل لأن دين الإسلام هو دين يقنع العقول كما يقنع القلوب ،أما هذه البوذية فحتى طفلي الذي عمره ستة أعوام يضحك منها ،فحتى أصحابها لا يفهمونها فكيف تضع هذه المقارنة النثة .هدانا الله تعالى وإياك لما يحبه ويرضاه.
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4
7 - عادل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:53
أطفال الكهف بتايلاند يشكرون " الأرواح المقدسة "
الحمد لله على نعمة الإسلام
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5
8 - يوسف الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 23:58
ردا على تعليق رقم 1
لا تقس يا أخي اعتقادنا مبني على الادلة بخلاف جميع المعتقدات الاخرى
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2
9 - رد على التعليق1 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:12
العيب لسي في الاسلام بل في بعض المسلمين الذين لا يدرسون...
هناك العديد من الادلة العقلية والنقلية (التي تدل على وحدانية الله وعلى ان دين الله واحد ،)التي تقنع اي احد ،بخلاف معتقدات البودية وباقي المعتقدات الباطلة التي بالملموس.. وكما قال بعض المعلقين جزاه الله خيرا ،حتى الطفل الصغير يستهزئ بها ويردها عقلا قبل النقل
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