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كُتّاب وآراء
مصرع وفقدان المئات عقب انهيار سد في لاوس
لقي عدة أشخاص مصرعهم واعتبر المئات في عداد المفقودين بينما فقد 6600 آخرون منازلهم إثر انهيار سد لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب لاوس، المنطقة التي تتعرض لفيضانات خطيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المحلية عن مسؤولين.
ولم تحدد السلطات عدد حالات الوفاة، واقتصرت على الإعلان عن خسارة "عدة أرواح بشرية".
وذكرت وكالة الأنباء المحلية أن السد الذي كان قيد الإنشاء، الواقع على مسافة 550 كلم من جنوب شرق فيتنام، انهار أمس الاثنين، وأغرقت المياه التي كان يحتويها ست قرى. (إفي) وطلبت السلطات المحلية في مقاطعة أتابيو، حيث كان يجري تشييد السد المنهار، مساعدة إنسانية أساسية للمتضررين.
وسيزور رئيس وزراء لاوس ثونجلون سيسوليث المنطقة المتضررة للإشراف على عمليات إنقاذ ومساعدة الضحايا.
وكانت أعمال إنشاء هذا السد قد بدأت في عام 2013 وكان من المنتظر أن يبدأ في توليد الطاقة الكهربائية هذا العام بقدرة إنتاج تبلغ 1860 ميجاوات سنويا.