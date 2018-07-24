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كُتّاب وآراء
المعارضة الفرنسية تطالب بحجب الثقة عن الحكومة
طالب حزب المعارضة المحافظ في فرنسا اليوم الثلاثاء بإجراء اقتراع على حجب الثقة عن الحكومة بسبب موجة الغضب المتعلقة بالحارس الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجين يوم عيد العمال.
ويواجه ماكرون انتقادات شديدة في أكبر أزمة سياسية يتعرض لها منذ توليه الحكم بعدما قال وزير الداخلية وقائد في الشرطة أمس الاثنين إن الرئاسة أخبرتهما في مايو أيار أنها ستتعامل مع الحارس.
ويقول منتقدون إن مكتب ماكرون لم يعاقب قائد قوة حرسه الأمني بدرجة كافية أو يحيله للسلطات القضائية لأن الرئيس أصبح منعزلا عن الشعب منذ توليه الرئاسة قبل 14 شهرا.
وقال كريستيان جاكوب رئيس كتلة حزب الجمهوريين المعارض في مجلس النواب للصحفيين "فشلت الحكومة ويتعين أن تتحمل المسؤولية أمام البرلمان".
ومن المستبعد أن يؤدي التصويت على حجب الثقة إلى إسقاط حكومة ماكرون نظرا لأنها تملك أغلبية قوية في البرلمان.
وقال وزير الداخلية جيرار كولوم لنواب البرلمان أثناء استجوابه أمس الاثنين إنه لم يقدم على أي تحرك بعدما أكدت له الرئاسة في الثاني من ماي أن الحارس ألكسندر بينالا سيعاقب.
وأدلى قائد شرطة باريس بتصريحات مماثلة.