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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة سورية في الجولان

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة سورية في الجولان

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة سورية في الجولان
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 15:50

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة حربية سورية أطلق عليها النار اليوم الثلاثاء سقطت وتحطمت على الجانب الواقع تحت السيطرة السورية من هضبة الجولان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحفيين "أسقطناها وتحطمت... ليست لدينا أي معلومات حتى الآن عن الطيارين. ليس لدي علم بأي أنباء عن رصد مظلات ولا نعلم ما إذا كان تم العثور على أي طيارين".

وأكد أن الطائرة سورية وليست روسية. وقال "الشيء الوحيد الذي نعلمه عن الطائرة هو أنها تحطمت وذلك على الأرجح في الجزء الجنوبي من هضبة الجولان تحت السيطرة السورية".

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