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الرئيسية | خارج الحدود | وسام ملكي لسعودييْن غرقا لإنقاذ طفلين أمريكيين

وسام ملكي لسعودييْن غرقا لإنقاذ طفلين أمريكيين

وسام ملكي لسعودييْن غرقا لإنقاذ طفلين أمريكيين
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:40

منح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، وساما ملكيا ومليون ريال لورثة كل واحد من شابين سعوديين غرقا أثناء إنقاذ طفلين أمريكيين.

جاء ذلك خلال استقبال ملك السعودية، في مكتبه بقصر السلام في مدينة جدة، ذوي الطالبين جاسر بن دهام اليامي وذيب بن مانع اليامي، اللذين غرقا في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية: "منح خادم الحرمين الشريفين، للشابين، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما، تقديرا لما قاما به رحمهما الله من عمل بطولي".

وأوائل يوليوز الجاري، أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بشجاعة شابين سعوديين لقيا حتفهما أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين من الغرق في مساتشوستس، وفق بيان.

ولقى الشابان، وهما سعوديان يعيشان في أمريكا ، حتفهما غرقا في "نهر تشكوبي" بماساتشوستس، الجمعة الماضية، عند محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين سحبتهما أمواج النهر.

وكان الطالبان يدرسان هندسة مدنية منذ خمس سنوات، وعلى وشك التخرج خلال أسبوعين، وفق قناة "العربية" السعودية. وقبل مصرعهما، لم تتح لجاسر وذيب فرصة لرؤية أسرتيهما خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانا في انتظار التخرج للعودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Watani الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:49
وما تدري نفس باي ارض تموت
اللهم ارحم جميع اموات واحياء المسلمين
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40
2 - الوجدي01 الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:55
رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته المهم أن نيتهم كانت حسنة ...ترى لو كانا أنقذا مغربيين هل يتم توشيحهما بوسامين و مبلغ كبير كهذا ...؟؟؟
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34
3 - مراكشي الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:56
اسال الله تعالى ان يتغمدهما بواسع رحمته .
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27
4 - رشيد الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 18:57
الله يرحمهم و يصبر أهاليهم.. ما يعطيه المسلمون الحقيقيون من أمثلة جميلة عن ديننا، يأتي الظلاميون و يهدمونه في دقائق بتعاون و بتغطية من الإعلام الدولي !
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26
5 - عبد الفتاح كندا الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 19:04
لو لقيا حتفهما في محاولة إنقاد مسلمين لتم إهمالهما, ولكن بما أن المحاولة تمت لإنقاد أمريكيين فيستحقون العطايا والهدايا من بيت مال المسلمين. نسأل الله أن يرحمهما ويحشرها في زمرة الشهداء.
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