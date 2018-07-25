مليون يورو من التشيك لغلق حدود البوسنة والهرسك

هسبريس - متابعة

أعلنت الحكومة في جمهورية التشيك أنها ستقدم ما يقارب مليون يورو للبوسنة والهرسك للمساعدة في تعزيز أمن الحدود بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين.

وقال وزير الخارجية جان هاماسك، زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، إنه "من الواضح أن مسارا جديدا للهجرة عبر البوسنة والهرسك هو الأكثر رواجا حاليا في الاتحاد الأوروبي".

ومن المخطط له أن يتم توجيه هذه الأموال للمعدات التقنية مثل كاميرات التصوير الحراري والتليسكوبات والطائرات بدون طيار.

وفي أوج أزمة الهجرة إلى أوروبا، عام 2015، كان معظم المهاجرين يصلون عبر طريق البلقان البري المار عبر ألبانيا والبوسنة والهرسك، وصربيا وبلغاريا، ومنها إلى أوروبا الوسطى.

ومنذ ذلك الحين جرى تعزيز إجراءات الأمن على الحدود في المنطقة بصورة كبيرة. إلا أنه، وفقا للأمم المتحدة، فإن 7600 مهاجر جديد تم تسجيلهم في البوسنة في النصف الأول من العام. وكانت الفترة نفسها من العام الماضي قد شهدت تسجيل 218 شخصا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن القادمين الجدد ينحدرون من باكستان وسورية وأفغانستان ويدخلون البوسنة والهرسك عن طريق صربيا.