24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. أكادير الفلسطينية (5.00)

  2. "جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)

  3. رفض إطلاق سراح جمركي متهم باختلاس الملايير (5.00)

  4. الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)

  5. جمركيون يفشلون تهريب "ويسكي" إلى بني انصار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مليون يورو من التشيك لغلق حدود البوسنة والهرسك

مليون يورو من التشيك لغلق حدود البوسنة والهرسك

مليون يورو من التشيك لغلق حدود البوسنة والهرسك
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 00:35

أعلنت الحكومة في جمهورية التشيك أنها ستقدم ما يقارب مليون يورو للبوسنة والهرسك للمساعدة في تعزيز أمن الحدود بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين.

وقال وزير الخارجية جان هاماسك، زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، إنه "من الواضح أن مسارا جديدا للهجرة عبر البوسنة والهرسك هو الأكثر رواجا حاليا في الاتحاد الأوروبي".

ومن المخطط له أن يتم توجيه هذه الأموال للمعدات التقنية مثل كاميرات التصوير الحراري والتليسكوبات والطائرات بدون طيار.

وفي أوج أزمة الهجرة إلى أوروبا، عام 2015، كان معظم المهاجرين يصلون عبر طريق البلقان البري المار عبر ألبانيا والبوسنة والهرسك، وصربيا وبلغاريا، ومنها إلى أوروبا الوسطى.

ومنذ ذلك الحين جرى تعزيز إجراءات الأمن على الحدود في المنطقة بصورة كبيرة. إلا أنه، وفقا للأمم المتحدة، فإن 7600 مهاجر جديد تم تسجيلهم في البوسنة في النصف الأول من العام. وكانت الفترة نفسها من العام الماضي قد شهدت تسجيل 218 شخصا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن القادمين الجدد ينحدرون من باكستان وسورية وأفغانستان ويدخلون البوسنة والهرسك عن طريق صربيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.