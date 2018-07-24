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كُتّاب وآراء
إصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين لدى محاولتهم إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة على الجانب الإسرائيلي، من الحدود شرق غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.
وهذه الغارة الإسرائيلية الثانية اليوم التي تستهدف شبانا يحاولون إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة ، فيما لم تسفر الغارة الأولى عن وقوع إصابات.
ويطلق شبان فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات الحارقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة في إطار مسيرات "العودة الشعبية" المستمرة للشهر الرابع على التوالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اسرائيل تريد الخير للمغرب و لصحرائه . اليهود المغاربة يريدون ان يكون المغرب بلد متقدم
علينا ان لا ندعم من يريد الشر لإسرائيل