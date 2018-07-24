24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:30
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أحكام قضائية تدين متابعين بالارتشاء واستغلال النفوذ
- رصيف الصحافة: مرافق حساسة تستفيد من مراقبة خاصة في المملكة
- إلى أين يمكن أن تقودنا إدارة بلا إرادة وبلا تجربة؟
- أكادير الفلسطينية
- حول تقاعد المنتخبين
"جمعية الربابنة" تتشبث بأجور أعلى وساعات عمل أقل في "لارام" (5.00)
الحرارة تقترب من 50 درجة .. وهذه نصائح لتفادي ضربات الشمس (5.00)
- رئيس الحكومة: الفقر يتراجع بـ50 % .. ونسبة النمو غير مسبوقة - (212)
- فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات - (105)
- الملك يحل بشاطئ بوسكور بالحسيمة وترقبُ عفوٍ عن "معتقلي الريف" - (96)
- ناجيات بأرواحهنّ من "مجزرة أزرو" يُعدن تركيب مشاهد ليلة دامية - (79)
- أخنوش واتفاق الصيد البحري - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب: الروس يدعمون الديمقراطيين في الكونغرس
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن موسكو ستعمل بقول لترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في نونبر المقبل.
يأتي ذلك على الرغم مما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن "روسيا حاولت إيصال ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016".
وكتب ترامب على تويتر قائلا: "أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة. واستناد على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين. هم قطعا لا يريدون ترامب".
وذكر مسؤولو المخابرات الأمريكية إن المساعي الروسية لتقويض الانتخابات مستمرة ،وهي الآن تستهدف انتخابات الكونغرس في السادس من نونبر 2018. حيب يحتاج الديمقراطيون لاقتناص مقعدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، وإلى 23 مقعدا للهيمنة على مجلس النواب.
وأثار ظهور ترامب مع بوتين في قمة بهلسنكي، يوم 16 يوليوز الجاري، انتقادات شديدة في الولايات المتحدة بعدما تجنب تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التدخل في الانتخابات. ويتهم منتقدون ترامب بالوقوف مع روسيا على حساب بلاده بتقاعسه عن فعل ذلك.
في غضون ذلك، ذكر رئيس مجلس النواب بول رايان، أنه لن يتم توجيه الدعوة لبوتين لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس إذا زار واشنطن في الخريف القادم، مضيفا أن هذا الامتياز مقتصر على الحلفاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
يا له من عالم القري ياكل الضعيف ، اتمنى ان هاذاك السيد الذي يخترع في تنغير يخترع شي سلاح ما كاينش في العالم او ما تا يشوفو ختى واحد باش حتى نحن المغاربة تبدل الموسيقى ديالنا او يقدر علينا غير الله.
دعمو السيد في تنغير يا مسؤولين راه العود لي تحقرو يتقب ليك العينين . باش حتى حنا يبدأ يحترمنا سيدهم التران.