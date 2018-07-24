ترامب: الروس يدعمون الديمقراطيين في الكونغرس

هسبريس ـ مُتابعة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن موسكو ستعمل بقول لترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في نونبر المقبل.

يأتي ذلك على الرغم مما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن "روسيا حاولت إيصال ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016".

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة. واستناد على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين. هم قطعا لا يريدون ترامب".

وذكر مسؤولو المخابرات الأمريكية إن المساعي الروسية لتقويض الانتخابات مستمرة ،وهي الآن تستهدف انتخابات الكونغرس في السادس من نونبر 2018. حيب يحتاج الديمقراطيون لاقتناص مقعدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، وإلى 23 مقعدا للهيمنة على مجلس النواب.

وأثار ظهور ترامب مع بوتين في قمة بهلسنكي، يوم 16 يوليوز الجاري، انتقادات شديدة في الولايات المتحدة بعدما تجنب تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التدخل في الانتخابات. ويتهم منتقدون ترامب بالوقوف مع روسيا على حساب بلاده بتقاعسه عن فعل ذلك.

في غضون ذلك، ذكر رئيس مجلس النواب بول رايان، أنه لن يتم توجيه الدعوة لبوتين لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس إذا زار واشنطن في الخريف القادم، مضيفا أن هذا الامتياز مقتصر على الحلفاء.