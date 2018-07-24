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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: الروس يدعمون الديمقراطيين في الكونغرس

ترامب: الروس يدعمون الديمقراطيين في الكونغرس

ترامب: الروس يدعمون الديمقراطيين في الكونغرس
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:35

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن موسكو ستعمل بقول لترجيح كفة الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في نونبر المقبل.

يأتي ذلك على الرغم مما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية من أن "روسيا حاولت إيصال ترامب إلى البيت الأبيض عام 2016".

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "أنا قلق للغاية من أن روسيا ستقاتل باستماتة بغية أن يكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة. واستناد على حقيقة أنه لم يكن هناك رئيس أكثر صرامة مني مع روسيا، فسيضغطون بقوة لصالح الديمقراطيين. هم قطعا لا يريدون ترامب".

وذكر مسؤولو المخابرات الأمريكية إن المساعي الروسية لتقويض الانتخابات مستمرة ،وهي الآن تستهدف انتخابات الكونغرس في السادس من نونبر 2018. حيب يحتاج الديمقراطيون لاقتناص مقعدين من أجل السيطرة على مجلس الشيوخ، وإلى 23 مقعدا للهيمنة على مجلس النواب.

وأثار ظهور ترامب مع بوتين في قمة بهلسنكي، يوم 16 يوليوز الجاري، انتقادات شديدة في الولايات المتحدة بعدما تجنب تحميل الرئيس الروسي المسؤولية عن التدخل في الانتخابات. ويتهم منتقدون ترامب بالوقوف مع روسيا على حساب بلاده بتقاعسه عن فعل ذلك.

في غضون ذلك، ذكر رئيس مجلس النواب بول رايان، أنه لن يتم توجيه الدعوة لبوتين لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس إذا زار واشنطن في الخريف القادم، مضيفا أن هذا الامتياز مقتصر على الحلفاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسماعيل الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:40
nous assistons à un point d'inflexion géostratégique dans le monde entier, les Américains et les Russes se mettent la main dans la main. c'est très bien, maintenant c'est pour qui est c'est pourquoi??? la question mes amis.
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2 - المحتار الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:54
ترامب وقع في مصيدة بعد زيارته لروسيا و ما أدلى به للصحافة. ذلك جعل أكبر الصحف و القنوات الأمريكية الشهيرة، بدون استثناء، لتعيد فضائح التخابر مع المخابرات الروسية التي قد تكون لعبت دورا كبيرا في نجاحه الرئاسي. إنها ضجة كبرى غير مسبوقة قد تعصف برئاسة ترامب و قد تبين مكر الروس اتجاه شخص مغرور لتورطه في المستقبل و تظهر للشعب الأمريكي زيف نظامه الإنتخابي الذي يقر الإتفاق بين حزبين فقط يحظيان بالسند المادي لكبريات الشركات و كبار الأغنياء في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تحليلي الخاص النابع عن تتبعي للشأن السياسي الأمريكي. سنرى....
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3 - عبدالله الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 21:57
خرج ليكم الدب الروسي في العود ديالكم بحال بوعو ، اين هي عظمتكم والتعنت مع الدول مسكينة العربية ، كلامكم عنده موسيقى رنينة مع الدب ومع العرب تا تكلم معاهم بحال العبيد ، خلص او لا نحيدك من الكرسي.
يا له من عالم القري ياكل الضعيف ، اتمنى ان هاذاك السيد الذي يخترع في تنغير يخترع شي سلاح ما كاينش في العالم او ما تا يشوفو ختى واحد باش حتى نحن المغاربة تبدل الموسيقى ديالنا او يقدر علينا غير الله.
دعمو السيد في تنغير يا مسؤولين راه العود لي تحقرو يتقب ليك العينين . باش حتى حنا يبدأ يحترمنا سيدهم التران.
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