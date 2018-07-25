قوات الأمن المصرية تقتل "13 داعشيا" في سيناء

هسبريس ـ مُتابعة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن المصرية قتلت 13 متشددا مشتبها بهم في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأطلقت مصر في فبراير الماضي عملية ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يشنون، منذ سنوات، هجمات على قوات الأمن والمدنيين أسفرت عن مقتل المئات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "المشتبه بهم قُتلوا في منزل تحت الإنشاء، كانوا يستخدمونه مخبأ لهم، بعد أن بادروا بإطلاق النار تجاه قوات الأمن".

وقال التقرير إنه تم العثور على ذخيرة ومتفجرات وأسلحة في الموقع. ولم تحدد الوكالة هوية المشتبه بهم. ولم يتحدث عن سقوط إصابات في صفوف قوات الأمن.