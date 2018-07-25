جنرال فرنسي: القتال ضد "داعش" يستمر 3 أشهر

هسبريس - متابعة

حذر جنرال فرنسي من أن القتال ضد تنظيم "داعش"، الذي يسيطر حاليا على جيب صغير في الاراضي السورية ،قد يستمر اشهرا.

وقال الجنرال فريديريك باريزو للصحافيين، في وزارة الدفاع الاميركية، إن الجهاديين يسيطرون حاليا على منطقة بطول 30 كيلومترا وعرض 10 كيلومترات.

وباريزو هو قائد العمليات المدنية في قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق.

وتقع المنطقة التي يشير إليها في محافظة دير الزور، شرق سوريا، حيث بلدة هجين الواقعة على بعد حوالى 50 كيلومترا من الحدود العراقية.

وقال باريزو ان القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية سيستمر على الاقل شهرين او ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان بضع مئات من الجهاديين لا يزالون يقاتلون.

واضاف المسؤول العسكري الفرنسي نفسه: "لا نعلم عددهم. لكننا حريصون على قتلهم جميعا".

وقال مسؤولون في البنتاغون إن غارات التحالف ادت، منذ 24 ابريل، الى مقتل ستة من قادة تنظيم "الدولة الاسلامية" ومعدي خططه.

وأعلن التنظيم إقامة "دولة الخلافة" في سوريا والعراق سنة 2014، بعد ان سيطر على مساحات شاسعة في هذين البلدين، لكنه في سوريا فقد السيطرة على الغالبية العظمى منها.

وفي دجنبر اعلنت الحكومة العراقية النصر على تنظيم الدولة، لكن القوات العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات في مناطق صحراوية على طول الحدود السورية.