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تحطم مركبة جوية خفيفة يقتل طيارها في روسيا
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:50
ذكرت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة خفيفة تحطمت وسط جنوب البلاد.
وأوضح المصدر أنه تم العثور على حطام طائرة بمحرك واحد، من طراز "سيروس"، كان قد أعلن عن اختفائها من شاشات رادارات المراقبة وهي في طريقها من مدينة "نوفوسيبيرسك" إلى مدينة "تومسك" في منطقة سيبيريا.
وأكد المصدر نفسه أن طيار المركبة الجوية المنكوبة لقي حتفه نتيجة الحادث، بينما فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب الحادث، في الوقت الذي تعرف المنطقة اضطرابات جوية قد تكون وراء تحطم الطائرة.