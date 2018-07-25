24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا (5.00)

  2. ريع البرلمان وعذاب القبر (5.00)

  3. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  4. أكادير الفلسطينية (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تحطم مركبة جوية خفيفة يقتل طيارها في روسيا

تحطم مركبة جوية خفيفة يقتل طيارها في روسيا

تحطم مركبة جوية خفيفة يقتل طيارها في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:50

ذكرت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرة خفيفة تحطمت وسط جنوب البلاد.

وأوضح المصدر أنه تم العثور على حطام طائرة بمحرك واحد، من طراز "سيروس"، كان قد أعلن عن اختفائها من شاشات رادارات المراقبة وهي في طريقها من مدينة "نوفوسيبيرسك" إلى مدينة "تومسك" في منطقة سيبيريا.

وأكد المصدر نفسه أن طيار المركبة الجوية المنكوبة لقي حتفه نتيجة الحادث، بينما فتح بحث قضائي لمعرفة أسباب الحادث، في الوقت الذي تعرف المنطقة اضطرابات جوية قد تكون وراء تحطم الطائرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.