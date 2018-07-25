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بوجديمونت يتشبث بالعودة إلى السياسة في كاتالونيا

بوجديمونت يتشبث بالعودة إلى السياسة في كاتالونيا
هسبريس - إفي
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 16:40

أكد رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمونت، اليوم الأربعاء من برلين، أنه سيعود الأسبوع المقبل إلى بلجيكا، وأن لديه "رغبة في مواصلة تمثيل إرادة الشعب" وكذلك مواصلة نشاطه السياسي.

وأدلى بوجديمونت بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الألمانية برلين، بحضور فريقه القانوني، وذلك بعد إطلاق سراحه استنادا إلى قرار القضاء الإسباني بسحب طلب الاعتقال والتسليم الصادر ضد على خلفية اتهامات بـ"تبديد المال العام والتمرد".

وقال المسؤول الكاتالوني السابق: "لقد كنا دائما منفتحين على الحوار، ولكن تتوجب معالجة الأمور الضرورية على الفور".

وأوضح بوجديمونت أنه سيغادر ألمانيا إلى بلجيكا، صباح السبت المقبل، وسيصطحب عائلته معه، مؤكدا أن الأشهر الأربعة الأخيرة التي قضاها على الأراضي الألمانية كان بمثابة "فترة استثنائية" في حياته.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية الجديدة، برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، أظهرت "تغييرا في الأسلوب والمناخ ولغة الحوار"، وألمح إلى أن اللقاء الذي دار بين سانشيز ورئيس كتالونيا الحالي، كيم تورا، تم "بطريقة محترمة".

وواصل حديثه قائلا :"حان وقت الأفعال وليس الإيحاءات .. لقد أظهرنا دائما وسنظل نظهر الرغبة في الحوار، ولكن يجب أن نتناول الضروريات".

وقال بوجديمونت: "من السخافة أن تكون الدولة الإسبانية مستعدة للاجتماع مع إرهابيي إيتا ولديها مخاوف بشأن الحوار معنا نحن كممثلين عن حركة الاستقلال الديمقراطية".

وأردف رئيس إقليم كاتالونيا المقال من مهامه: "لا يمكن إجراء حوار لا يشمل حديثا عن العلاقات بين كتالونيا وإسبانيا"، وفق تعبيره.

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