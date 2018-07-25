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الرئيسية | خارج الحدود | الإعدام لمدانين بقتل مشعوذين في غينيا الجديدة

الإعدام لمدانين بقتل مشعوذين في غينيا الجديدة

الإعدام لمدانين بقتل مشعوذين في غينيا الجديدة
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 21:41

صدرت أحكام بالإعدام ضد ثمانية قرويين وأحكام أخرى بالسجن مدى الحياة بحق 88 شخصا آخرين بسبب جرائم قتل مرتبطة بالشعوذة، ارتكبت في أبريل 2014 ببابوا في غينيا الجديدة، حسبما أفاد الإعلام المحلي اليوم الأربعاء.

وتعرض سبعة أشخاص، بينهم طفلان في الثالثة والخامسة من العمر، للضرب حتى الموت بالأقواس والسهام، وسكاكين قطع الاشجار والفؤوس، في مادانج شمال شرق البلاد، في حادث تسبب في صدمة بالدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

المدانون الـ97 جزء من مجموعة تضم إجمالي 189 شخصا، بينهم 69 حدثا ،كانوا قد توجهوا إلى قرية "ساكيكو" بقصد البحث عن "السحرة" وقتلهم.

والإيمان في الخرافات متأصل في بعض الثقافات القبلية في بابوا غينيا الجديدة، التي شهدت سلسلة من الهجمات في السنوات الأخيرة في أعمال عنف ذات صلة بالسحر والشعوذة.

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