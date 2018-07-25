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الرئيسية | خارج الحدود | سلاح الحوثيين يستهدف باخرة سعودية قبالة اليمن

سلاح الحوثيين يستهدف باخرة سعودية قبالة اليمن

سلاح الحوثيين يستهدف باخرة سعودية قبالة اليمن
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 14:49

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الأربعاء، استهداف بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين، بأن "القوة البحرية استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أما التلفزيون السعودي فقد قال، نقلا عن "تحالف استعادة الشرعية" بقيادة الرياض، إن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما تسبب في أضرار بسيطة.

جدير بالذكر أن السعودية تحالفا عسكريا ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، منذ نحو أربع سنوات، استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة الشرعية في بلاده، وذلك بعد أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.

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