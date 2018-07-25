"داعش" تتبنى تفجير مركز اقتراع جنوب باكستان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر اختصارا بتسمية "داعش"، مسؤوليته عن استهداف مركز اقتراع بمدينة كويتا، جنوب غرب باكستان.

وأفادت "وكالة أعماق"، الناطقة باسم التنظيم نفسه، بأن " انتحاريا يرتدي سترة مفخخة استهدف مركز اقتراع باكستاني".

الشرطة المحلية قالت إن الهجوم، الذي تم عبر عملية انتحارية، أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل، وأسقط عددا أكبر من المصابين.