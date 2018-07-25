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"داعش" تتبنى تفجير مركز اقتراع جنوب باكستان
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:52
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر اختصارا بتسمية "داعش"، مسؤوليته عن استهداف مركز اقتراع بمدينة كويتا، جنوب غرب باكستان.
وأفادت "وكالة أعماق"، الناطقة باسم التنظيم نفسه، بأن " انتحاريا يرتدي سترة مفخخة استهدف مركز اقتراع باكستاني".
الشرطة المحلية قالت إن الهجوم، الذي تم عبر عملية انتحارية، أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل، وأسقط عددا أكبر من المصابين.