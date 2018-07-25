24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4806:3013:3917:1920:3822:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بروز لاعبين في "شان المغرب" يلصق تهمة الارتشاء بمدرب نيجيريا (5.00)

  2. ريع البرلمان وعذاب القبر (5.00)

  3. رئيس الحكومة يحتفي بمهندسين ويفاخر بخريجي المؤسسات العمومية (5.00)

  4. أكادير الفلسطينية (5.00)

  5. التنين الصيني يطلق أذرعه الاقتصادية في قلب الخليج لمزاحمة أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "داعش" تتبنى تفجير مركز اقتراع جنوب باكستان

"داعش" تتبنى تفجير مركز اقتراع جنوب باكستان

"داعش" تتبنى تفجير مركز اقتراع جنوب باكستان
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 17:52

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، المشتهر اختصارا بتسمية "داعش"، مسؤوليته عن استهداف مركز اقتراع بمدينة كويتا، جنوب غرب باكستان.

وأفادت "وكالة أعماق"، الناطقة باسم التنظيم نفسه، بأن " انتحاريا يرتدي سترة مفخخة استهدف مركز اقتراع باكستاني".

الشرطة المحلية قالت إن الهجوم، الذي تم عبر عملية انتحارية، أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل، وأسقط عددا أكبر من المصابين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.