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كُتّاب وآراء
سلطات النمسا تستعد لمنع "الذبح الحلال" في البلاد
يخطط نائب المستشار النمساوي اليميني المتشدد، هاينز كريستيان ستراتش، لحظر الطقوس الدينية لذبح للحيوانات، مثل "الكوشر" عند اليهود و"الحلال" عند المسلمين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
ونشر ستراتش، في رسالة على شبكة "فيسبوك"، أنه يجب تخدير الحيوانات قبل ذبحها؛ وهو الأمر غير المسموح به سواء في الشريعة اليهودية أو الإسلامية.
وكتب المسؤول نفسه : "الذبح طقس في كثير من الحالات يكون معاديا لحقوق الحيوان. يجب وقف الذبح بشكل عام بدون تخدير مسبق للحيوان. الحيوانات ليست أشياء بل كائنات حية لا يمكن تعذيبها".
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي على تخدير جميع الحيوانات قبل التضحية بها من أجل الاستهلاك الآدمي، علما بوجود استثناءات في طقوس الذبح عند بعض الجماعات الدينية.
من ناحيته، أكد رئيس الجالية اليهودية في النمسا، أوسكار ديوتش، أن الحيوانات لا تعاني أثناء الذبح لأنها تفقد وعيها بعد نحرها بثوان، واصفا تصريحات ستراتش بأنها "مجرد دعاية".