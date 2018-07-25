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كُتّاب وآراء
البيت الأبيض يوقف إخبار الصحافة باتصالات ترامب
توقف البيت الأبيض عن إخطار وسائل الإعلام بشأن المكالمات التي يجريها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زعماء دوليين آخرين، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن إن" اليوم الأربعاء.
وعلى مدار سنوات، اعتاد البيت الأبيض إرسال ملخص للمحادثات التي تجري بين الرئيس الأمريكي ونظرائه عبر الهاتف، وهو إجراء قررت الإدارة الحالية إلغائه، بحسب ما أكده مسؤولين حكوميين لقناة CNN.
ويعود تاريخ آخر مكالمة أخطر بها البيت الأبيض وسائل الإعلام لـ16 يونيو الماضي، وكانت بين ترامب ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لتهنئة الأخير على تشكيل حكومته الجديدة.
ومنذ ذلك الحين، أعلنت الرئاسة الأمريكية عن بعض المحادثات الهاتفية عبر المؤتمرات الصحفية اليومية التي تقدمها المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، لكن ليس من خلال الملخصات المعتادة.
ولم يتم الإعلان عن مكالمات أخرى أجراها ترامب مؤخرا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين تم الكشف عنها عبر وسائل الإعلام في هاتين الدولتين.
ولم يوضح المسؤولان، اللذان أكدا لـ"سي إن إن" إلغاء الملخصات بشأن المحادثات الهاتفية، ما إذا كانت هذه الخطوة مؤقتة أم دائمة، أو حتى السبب الواقف وراءها.
وأحيانا تتحول ملخصات المحادثات الهاتفية بين الزعماء الدوليين لمصدر جدل بسبب النسخ المختلفة التي تنقلها وسائل الإعلام عن محتوياتها.