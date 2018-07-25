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كُتّاب وآراء
السعودية توقف شحن النفط بعد هجوم الحوثيين
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأربعاء إن أكبر مصدر للنفط في العالم "سيوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر في مضيق المندب بعد أن تعرضت ناقلتان نفطيتان سعوديتان في وقت سابق للهجوم من جانب الحركة الحوثية المتحالفة مع إيران.
وأضاف الفالح قائلا في بيان أرسلته وزارته "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت".
وتابع زير الطاقة السعودي: الجهود جارية حاليا لتحريك ناقلة النفط التي أصيبت بأضرار إلى أقرب ميناء سعودي".