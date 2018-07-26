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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة دبي تستعيد ماسة بقيمة 20 مليون دولار

شرطة دبي تستعيد ماسة بقيمة 20 مليون دولار

شرطة دبي تستعيد ماسة بقيمة 20 مليون دولار
هسبريس - متابعة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 01:55

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة من استعادة ماسة من نوع "برلنت"، تقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار، سُرقت من خزنة إحدى الشركات العاملة في مجال نقل وتأمين الأموال، في عملية أطلقت عليها شرطة دبي اسم "عملية برلنت".

صحيفة البيان الإماراتية، التي نشرت الخبر، أفادت بأن "هذه القضية تعتبر أكبر عملية ضبط، من حيث قيمة المسروقات، تقوم شرطة دبي بضبطها، وتعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات المشرّفة لشرطة دبي، ما يبرهن على مدى يقظة وحرفية فرق البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية".

وأضافت أن "اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أوضح بأن استخدام تقنيات التحليل الذكي ضمن أدوات البحث والتحري عزّز إمكانية شرطة دبي في عملية الكشف عن الجريمة، إضافة إلى الحس الأمني والخبرات التراكمية لفرق البحث والتحري التي مكّنتهم من مواجهة أكبر الجرائم تعقيداً وتخطيطاً".

وجاء في الصحيفة ذاتها أن المسؤول الأمني أشاد بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكداً أن الأمن، الذي ينعم به المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات، هو ركيزة الاستقرار والحياة الكريمة، وأساس التنمية والريادة والسلم الاجتماعي، بما يحفظ الأمن ويحدّ من وقوع الجريمة، ويسرّع القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، ومساعدة المجني عليهم على استعادة حقوقهم.

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