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الرئيسية | خارج الحدود | انفجار عبوة ناسفة بمحيط سفارة أمريكا في الصين

انفجار عبوة ناسفة بمحيط سفارة أمريكا في الصين

انفجار عبوة ناسفة بمحيط سفارة أمريكا في الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 10:43

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، في محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة الصينية بكين، مما أسفر عن إصابة منفذ الواقعة دون حدوث أضرار مادية، وفقا لما أكده شهود عيان ومتحدث من البعثة الدبلوماسية.

وقال متحدث من البعثة الدبلوماسية "وقع الانفجار في الساحة العامة خارج الزاوية الجنوب شرقية لمبنى السفارة". وأضاف: "وفقا لمسؤولي الأمن بالسفارة، قام شخص بتفجير عبوة ناسفة في حادث أصيب فيه فقط هذا الشخص، ولم يسفر عن أي أضرار بمبنى البعثة الدبلوماسية".

بعض مقاطع الفيديو التي نشرت على شبكة الإنترنت أبانت دخانا متصاعدا في محيط السفارة، بالإضافة إلى عابرين وشرطيين يجوبون المنطقة وسط حالة من الارتباك، في حين أوضحت صور أخرى عددا من عناصر الأمن حول شخص ممد على الأرض.

وبحسب بعض الشهود فقد أصيب رجل بينما كان يحمل عبوة ناسفة بدائية الصنع، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان يسعى للإلقاء بها نحو السفارة أم كان يحاول إيذاء نفسه.

وأعلنت الشرطة الصينية، بعدها، أن المعني بالواقعة رجل يبلغ من العمر 26 عاما، قادم إلى بكين من إقليم منغوليا الداخلي، وأصيب في يده بعد الانفجار.

وعلى الرغم من ذلك، لم يوضح بيان الشرطة دوافع الرجل الذي قام بتفجير العبوة الناسفة، في حين طوقت قوات الأمن المحلية محيط السفارة الواقعة بشارع "تيانزي" شمال شرق عاصمة الصين. وأعلن متحدث باسم الخارجية الصينية أن "الواقعة تمثل حادثة فردية".

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