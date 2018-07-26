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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل: الإفراج عن عهد التميمي يوم الأحد القادم

إسرائيل: الإفراج عن عهد التميمي يوم الأحد القادم

إسرائيل: الإفراج عن عهد التميمي يوم الأحد القادم
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 17:35

أعلن متحدث باسم دائرة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بحلول يوم الأحد القادم، بعد قضائها ثمانية أشهر في السجن.

وتحولت التميمي، البالغة من العمر 17 عاما، إلى رمز للمقاومة الفلسطينية بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تصفع جنديا إسرائيليا وتركله؛ أمام منزل أسرتها شهر دجنبر الماضي.

وزعم سياسيون إسرائيليون أن "عهد التميمي محرضة سعت لاستفزاز الجنود لتصوير رد فعلهم، في إطار حملة علاقات عامة فلسطينية"، بتعبيرهم.

وجرى توقيف التميمي بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع. وتم لاحقا التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن 8 شهور، منها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز.

ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن ناريمان، والدة عهد التميمي التي ظهرت معها في مقطع الفيديو، يوم الأحد القادم أيضا بعد اكتمال فترة عقابها بالحرمان من الحرية.

وقال جابي لسكي، محامي التميمي، إن "دائرة السجون الإسرائيلية ستخلي سبيل عهد وناريمان مبكرا بنحو عشرين يوما، وذلك لأسباب إدارية".

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