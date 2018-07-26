24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
- قانون القومية الإسرائيلي.. مخاطره وكيفية مواجهته
- ليلة على متن خطوط الشمال والجنوب
- نقد مفهوم "الشرعية الانتخابية" لدى العدالة والتنمية
- خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين
البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)
البرلمان يجيز التكوين المستمر للأجراء لمواجهة التقلبات الاقتصادية (5.00)
- الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" - (141)
- المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي - (120)
- شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة - (100)
- المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو بدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء - (72)
- مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسرائيل: الإفراج عن عهد التميمي يوم الأحد القادم
أعلن متحدث باسم دائرة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بحلول يوم الأحد القادم، بعد قضائها ثمانية أشهر في السجن.
وتحولت التميمي، البالغة من العمر 17 عاما، إلى رمز للمقاومة الفلسطينية بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تصفع جنديا إسرائيليا وتركله؛ أمام منزل أسرتها شهر دجنبر الماضي.
وزعم سياسيون إسرائيليون أن "عهد التميمي محرضة سعت لاستفزاز الجنود لتصوير رد فعلهم، في إطار حملة علاقات عامة فلسطينية"، بتعبيرهم.
وجرى توقيف التميمي بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع. وتم لاحقا التوصل إلى اتفاق تضمن الحكم عليها بالسجن 8 شهور، منها الفترة التي قضتها فعليا رهن الاحتجاز.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن ناريمان، والدة عهد التميمي التي ظهرت معها في مقطع الفيديو، يوم الأحد القادم أيضا بعد اكتمال فترة عقابها بالحرمان من الحرية.
وقال جابي لسكي، محامي التميمي، إن "دائرة السجون الإسرائيلية ستخلي سبيل عهد وناريمان مبكرا بنحو عشرين يوما، وذلك لأسباب إدارية".