مقتل طيارين جراء تحطم طائرة مقاتلة شمال فيتنام

هسبريس ـ مُتابعة

لقي طياران عسكريان فيتناميان حتفهما، اليوم الخميس، بعد تحطم طائرتهما المقاتلة في شمال فيتنام.

وذكر موقع "دان تري" الإخباري أن الطائرة، التي تم تعريفها بأنها من طراز "سو-22 يو" وتعود إلى صنع الحقبة السوفياتية، سقطت في منطقة "نجيا دان" في إقليم "نغي آن".

ولم تعلن السلطات الفيتنامية بعد عن سبب الحادث رغم فتحها تحقيقا للتدقيق في ما جرى.