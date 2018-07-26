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مقتل طيارين جراء تحطم طائرة مقاتلة شمال فيتنام
الخميس 26 يوليوز 2018 - 13:45
لقي طياران عسكريان فيتناميان حتفهما، اليوم الخميس، بعد تحطم طائرتهما المقاتلة في شمال فيتنام.
وذكر موقع "دان تري" الإخباري أن الطائرة، التي تم تعريفها بأنها من طراز "سو-22 يو" وتعود إلى صنع الحقبة السوفياتية، سقطت في منطقة "نجيا دان" في إقليم "نغي آن".
ولم تعلن السلطات الفيتنامية بعد عن سبب الحادث رغم فتحها تحقيقا للتدقيق في ما جرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Pilote Marocaine الخميس 26 يوليوز 2018 - 14:12
Le Soukhoï Su-17 (code OTAN Fitter) est un avion d'attaque au sol soviétique dérivé du Soukhoï Su-7 et doté d'une aile à géométrie variable. Il a été construit à 2 867 exemplaires entre 1969 et 1990, dont 1 165 exportés dans quinze pays différents sous les désignations de Su-20 et Su-22. Il a été retiré du service actif en Russie en 1998, mais figure encore actuellement dans l'inventaire de plusieurs autres forces aériennes.
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