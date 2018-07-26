رحلة "قطار دون سائق" تثير الذعر ضواحي تونس

هسبريس - د.ب.أ

نجا قطار الضواحي في تونس العاصمة، اليوم الخميس، من كارثة عندما سار تلقائيا لعدة كيلومترات من دون سائق؛ وسط حالة من الفزع في صفوف الركاب.

وسار القطار على مستوى الضاحية الجنوبية للعاصمة في اتجاه منطقة الرياض، لكنه شهد عطبا طارئا في منتصف الطريق، عند المحطة الخاصة بمدينة الزهراء، بحسب ما ذكرت شركة السكك الحديدية في تونس.

وصرح متحدث باسم الشركة، لوسائل اعلام محلية، بأن سائق القطار نزل لتفقد اطب في الأبواب، بعد أن اكتشف أنها لا تغلق، وحينها انطلق القطار ذاتيا من دون سائقه.

وأوضح المتحدث: "سار القطار كيلومترات وتوقف في محطة فندق الجديد، لا يوجد جرحى بين الركاب لكن هناك من أصيب بحالات اغماء وصدمة، يجري التحقيق الآن في الحادثة".

ولتفادي كارثة محققة اضطر المسؤولون في الشركة الى تحويل وجهة القطار إلى مسار آخر مع قطع التيار الكهربائي عنه؛ إلى أن توقف في محطة "فندق الجديد" التي تتبع إداريا لولاية نابل.

وقدرت المسافة التي قطعها القطار من دون سائق نحو 10 كيلومترات، بينما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف حالات فزع وصراخ واغماءات بين الركاب لحظة ايقاف القطار.

ووصلت وحدات الحماية المدنية الى مكان توقف "القطار المرعب"، في منطقة نائية توقف فيها، مقبلة على إسعاف الركاب وسط حالة من الغضب والاحتجاج.