إجمالي أحكام بسجن "مغرّد كويتي" يُعادل 70 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس غيابيا، بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش في "قضيتي أمن دولة" عن تهمة "مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن إجمالي سنوات سجن الحشاش وصل إلى 70عاما عن قضايا أصدرتها نفس المحكمة؛ بتهم تتعلق بـ"الإساءة إلى مسند الإمارة وإلى السلطة القضائية" بالإضافة إلى "إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية".

وحسب الصحيفة فقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه "طعن علنا، عن طريق الكتابة، في حقوق الامير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بأن نشر الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

كما أدين الحشاش بـ"التطاول عمدا، باستعمال وسائل الاتصالات وجهاز الهاتف النقال، بنشر الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالأوراق موضوع التهمة الأولى".