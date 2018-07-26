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الرئيسية | خارج الحدود | إجمالي أحكام بسجن "مغرّد كويتي" يُعادل 70 عاما

إجمالي أحكام بسجن "مغرّد كويتي" يُعادل 70 عاما

إجمالي أحكام بسجن "مغرّد كويتي" يُعادل 70 عاما
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 21:35

قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس غيابيا، بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش في "قضيتي أمن دولة" عن تهمة "مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن إجمالي سنوات سجن الحشاش وصل إلى 70عاما عن قضايا أصدرتها نفس المحكمة؛ بتهم تتعلق بـ"الإساءة إلى مسند الإمارة وإلى السلطة القضائية" بالإضافة إلى "إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية".

وحسب الصحيفة فقد أسندت النيابة العامة للمتهم أنه "طعن علنا، عن طريق الكتابة، في حقوق الامير وسلطته، وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بأن نشر الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

كما أدين الحشاش بـ"التطاول عمدا، باستعمال وسائل الاتصالات وجهاز الهاتف النقال، بنشر الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالأوراق موضوع التهمة الأولى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الخميس 26 يوليوز 2018 - 21:48
في مثل هته القضايا ترى المحاكم بالدول المتخلفة تجتهد بإصدار أحكام بعشرات السنوات. ضد من ؟ من يغرد ، من يعارض ،.....
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9
2 - النرويجي الأسمر الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:10
لا تغرد العصافير في صحاري الفساد و الدكتاتورية، و إلا إلتهمتها الأفاعي
و السحالي.
العصافير لا تنعم بالحرية إلا في بساتين الديمقراطية و حقوق الإنسان.
و دول الخليج، و كل الدول العربية، صحاري و ليست بساتين.
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6
3 - rachidz الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:18
عجيب امركم تخافون على بلدانكم وتشاركون امريكا في تدمير بلدان اشقاءكم .
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0
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