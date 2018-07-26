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كُتّاب وآراء
السلطة الفلسطينية تمنع ممارسة تحدي "رقصة كيكي"
أعلنت نيابة مكافحة الجرائم المرورية التابعة للسلطة الفلسطينية حظر ممارسة تحدي "رقصة كيكي" وتوعدت بملاحقة ممارسيها قانونيا.
وذكر بيان صادر عن النيابة أنها أمرت بضبط وإحضار عدد من رواد التواصل الاجتماعي للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خلافا للقانون، على خلفية انتشار مقاطع فيديو توثق تقليدهم رقصات خارج المركبة أثناء سيرها.
وأوضح البيان أن تحرك النيابة جاء نظرا لأن الفعل المذكور يعرض حياة ممارسيه وحياة الآخرين للخطر. وأكد أن "المشاركة في مثل هذه الممارسات المرفوضة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب الرخصة وإمكانية الحجز الإداري للمركبة".
كما أورد البيان نفسه أنه في حال قيام أحد الركاب بالاشتراك مع السائق بمثل هذه الرقصات فإن ذلك يعرضه للمساءلة القانونية أيضا.
وضجت على مدى الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات "تحدي رقصة كيكي"، وهي رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من سيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية In My Feelings.