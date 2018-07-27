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الرئيسية | خارج الحدود | "رايان أير" ترفض تعويض "الإضرابات غير مبررة"

"رايان أير" ترفض تعويض "الإضرابات غير مبررة"

"رايان أير" ترفض تعويض "الإضرابات غير مبررة"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 05:05

رفضت شركة "ريان أير" الايرلندية للطيران منخفض التكاليف تعويض الركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب إضراب طاقم عمل الشركة، هذا الأسبوع، بعدما وصفت الاحتجاج بـ"غير المبرر".

وكانت الشركة قد ألغت 600 رحلة جوية، هذا الأسبوع، بسبب إضراب أطقم الضيافة في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، مما أضر بنحو 50 ألف راكب.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، بالنسبة للإلغاء الرحلات الجوية، فإنه على شركة الطيران دفع 250 يورو لكل راكب.

وقالت الشركة: "رايان أير تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي بصورة كاملة، ومع ذلك فإن إلغاء الرحلات الجوية نجم عن ظروف استثنائية، ولا يترتب عليها دفع تعويض".

وأشارت الرائدة في الرحلات الجوية ذات الكلفة المنخفضة إلى أنه "لا يتم دفع تعويض عندما يتم تصرف بصورة غير مبررة وخارج سيطرة الشركة".

وتواجه رايان أير إضرابا آخر لمدة يوم الأسبوع المقبل من جانب الطيارين في إيرلندا، حيث اتهمت نقابة الطيارين الأوروبيين الشركة بـ"محاولة تدمير النقابة من خلال التحذير بأنها قد تفصل 300 موظف في إيرلندا خلال فصل الشتاء".

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