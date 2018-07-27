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كُتّاب وآراء
قانون يخفض مدة التجنيد مقابل أموال في تركيا
مرر البرلمان التركي مشروع قانون يخفض الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب، ولكن مقابل ثمن باهظ.
ويتعين على جميع الشباب الذكور، الذين يتجاوز عمرهم 18 عاما، الخدمة 12 شهرا في صفوف الجيش التركي.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنه وفقا للتشريع الجديد فإن الذكور، من مواليد الأول من يناير 1994 وما قبله، يمكنهم الخدمة في الجيش 21 يوما فقط، ولكن يتعين عليهم دفع 15 ألف ليرة (3100 دولار).
كما سيتم إعفاء المواطنين الأتراك الذين يقيمون في الخارج ثلاث سنوات على الأقل من أداء الخدمة العسكرية. وفي المقابل سيتعين عليهم سداد ألف يورو، إلى جانب المشاركة في تدريبات تتم عن بعد تنظمها وزارة الدفاع التركية.
وحظي التشريع بدعم نواب حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك حزب الحركة القومية المتحالف معه. وسيتم إرسال القانون إلى أردوغان للمصادقة عليه قبل النشر في الجريدة الرسمية.