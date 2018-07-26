حرائق في السواحل اليونانية تخلف 85 ضحية

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء حرائق اليونان المدمرة التي اجتاحت الساحل الواقع شمال شرق أثينا إلى 85 شخصا بعد وفاة أحد المصابين والعثور على جثمانيين.

ويواصل رجال الإطفاء والحماية المدنية البحث عن عدد غير محدد من المفقودين جراء الحرائق الهائلة.

وطالبت المتحدثة باسم جهاز رجال الإطفاء اليوناني، ستافرولا ماريلي، أهالي المفقودين بالتوجه إلى قسم الطب الشرعي بجامعة أثينا من أجل إخطارهم بالخطوة التالية لتحديد هويات الضحايا.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، حزمة مساعدات كإغاثة فورية للمتضررين قد تصل إلى 6 آلاف يورو للعائلات و8 آلاف يورو للشركات المتضررة جراء الحرائق.

كما أقر إعفاء المنازل المدمرة والمتضررة من دفع ضرائب الممتلكات العقارية هذا العام، وتأجيل دفع الضرائب والديون المستحقة للدولة من جانب الأفراد المتضررة أيضًا.