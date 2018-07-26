عمران خان يعلن الفوز بالانتخابات العامة في باكستان

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن لاعب الكريكيت السابق عمران خان، اليوم الخميس، فوزه في الانتخابات العامة الباكستانية التي أجريت أمس، في ظل عدم الإعلان عن النتائج الرسمية حتى الآن وسط مزاعم بتزويرها.

عمران خان، في كلمة ألقاها انطلاقا من منزله في العاصمة إسلام أباد، قال: "أريد أن أشكر الله على هذه الفرصة لخدمة البلاد".

وفقا للجنة الانتخابات الباكستانية فإن الحركة الوطنية من أجل العدالة في باكستان "تحريك إنصاف" حصدت 53 مقعدا حتى الآن، من أصل 272 مقعدا، يليها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، الذي انتهت ولايته، بـ17 مقعدا.

وقال السياسي البالغ من العمر 65 عاما: "مؤسساتنا ستكون أقوى، والجميع سيتحملون مسؤولياتهم، أنا أولا ثم الوزراء".

وقال بطل العالم في الكريكيت عام 1992 إنه لن ينتقل إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، و"سيحول المباني الحكومية الأخرى إلى مبان عامة".

وبالنسبة للعلاقات الدولية، ذكر أنه يريد علاقة مع الولايات المتحدة الأمركيية تكون "مفيدة للجانبين"، و"تسعده إقامة حدود مفتوحة مع جارته أفغانستان مثل الاتحاد الأوروبي"، بتعبيره.

ويأتي إعلان عمران فوزه وسط مزاعم بحدوث تزوير في الانتخابات بعد تأخير دام 16 ساعة قيل إنه "راجع إلى مشاكل تقنية".