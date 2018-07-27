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الرئيسية | خارج الحدود | فضيحة غش تهز مختبرات إنتاج اللقاحات بالصين

فضيحة غش تهز مختبرات إنتاج اللقاحات بالصين

فضيحة غش تهز مختبرات إنتاج اللقاحات بالصين
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 04:50

أمرت السلطات الصينية بمراجعة عملية إنتاج جميع اللقاحات الموجودة في البلاد بعد اكتشاف فضيحة محتملة لغش أمصال، ما وضع مصداقية القطاع الصحي في البلاد على المحك.

وسيقوم فريق من المفتشين باجراء عملية فحص لقاحات جميع المنتجين في الصين، حسب ما أعلنت الهيئة العامة للدواء في البلد الأسيوي.

وتفجرت الفضيحة قبل أسبوع بعد اتهام شركة صناعة اللقاحات "شان شينغ بايوتكنولوجي ليمتد" بتزوير بيانات 113 ألف لقاح ضد داء الكلب في البشر، فضلا عن ضعف كفاءة 250 ألف لقاح أخرى ضد الدفتيريا والسعال الديكي.

الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وصف هذه المخالفات بأنها "مروعة ومخيفة"، وأكد أنه ورئيس وزرائه، لي كه تشيانغ، أمرا بإجراء تحقيق شامل في هذه القضية.

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