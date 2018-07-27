24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
- قانون القومية الإسرائيلي.. مخاطره وكيفية مواجهته
- ليلة على متن خطوط الشمال والجنوب
- نقد مفهوم "الشرعية الانتخابية" لدى العدالة والتنمية
- خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين
البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)
البرلمان يجيز التكوين المستمر للأجراء لمواجهة التقلبات الاقتصادية (5.00)
- المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي - (168)
- شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة - (116)
- وزارة الصحة تدخل على خط قضية "طبيب الفقراء" - (88)
- الملك محمد السادس يطالب المغاربة بإبراز مظاهر العبودية لله وحده - (58)
- العثماني يستعرض ميزات الملك محمد السادس في المجلس الحكومي - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حزب الله يتهم أمريكا بدعم "داعش" في سوريا
اتهمت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم تنظيم "داعش" في موجة الهجومات التي نفذها في مدينة السويداء، الواقعة جنوب سوريا، مما تسبب في مقتل 302 شخص.
وأفاد حزب الله في بيان بأن "هذه الجرائم تؤكد بشكل واضح على أن القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل إستخدام هذه العصابات المجرمة، كما أنها مؤشر خطير على إشتراك القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، في الجريمة".
كما أشارت الجماعة الشيعية ،التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا، إلى أن "داعش" خطط للاعتداءات بأسلحة وصلت إلى السويداء أمام أعين القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف المجاورة.
وأضاف المصدر نفسه: "هذه العملية تأتي في أعقاب الانتصارات الباهرة التي حققتها سوريا وحلفاؤها في الآونة الآخيرة خاصة في الجنوب السوري وعودته إلى كنف الدولة".
ويحمل زعماء طائفة الدروز في لبنان الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الذي وقع في منطقة تشهد تجمعا مهما لهذه الطائفة. وفجر سبعة إرهابيين أنفسهم في أنحاء عدة بمدينة السويداء، بينما هاجمت عناصر مسلحة أخرى المدنيين في منازلهم بالمناطق القروية في المنطقة.