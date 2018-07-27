حزب الله يتهم أمريكا بدعم "داعش" في سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

اتهمت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، الولايات المتحدة الأمريكية بدعم تنظيم "داعش" في موجة الهجومات التي نفذها في مدينة السويداء، الواقعة جنوب سوريا، مما تسبب في مقتل 302 شخص.

وأفاد حزب الله في بيان بأن "هذه الجرائم تؤكد بشكل واضح على أن القوى الإقليمية والدولية لا تزال تواصل إستخدام هذه العصابات المجرمة، كما أنها مؤشر خطير على إشتراك القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، في الجريمة".

كما أشارت الجماعة الشيعية ،التي تعتبرها واشنطن تنظيما إرهابيا، إلى أن "داعش" خطط للاعتداءات بأسلحة وصلت إلى السويداء أمام أعين القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة التنف المجاورة.

وأضاف المصدر نفسه: "هذه العملية تأتي في أعقاب الانتصارات الباهرة التي حققتها سوريا وحلفاؤها في الآونة الآخيرة خاصة في الجنوب السوري وعودته إلى كنف الدولة".

ويحمل زعماء طائفة الدروز في لبنان الحكومة السورية مسؤولية الهجوم الذي وقع في منطقة تشهد تجمعا مهما لهذه الطائفة. وفجر سبعة إرهابيين أنفسهم في أنحاء عدة بمدينة السويداء، بينما هاجمت عناصر مسلحة أخرى المدنيين في منازلهم بالمناطق القروية في المنطقة.