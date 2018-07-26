24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:31
|13:39
|17:18
|20:37
|22:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين
- قانون القومية الإسرائيلي.. مخاطره وكيفية مواجهته
- ليلة على متن خطوط الشمال والجنوب
- نقد مفهوم "الشرعية الانتخابية" لدى العدالة والتنمية
- خلية دعم نفسي للبرلمانيين المتقاعدين
البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)
البرلمان يجيز التكوين المستمر للأجراء لمواجهة التقلبات الاقتصادية (5.00)
- المالكي: البرلمانيون "أيتام" بالمغرب .. ونقاش معاشاتهم ديمقراطي - (150)
- الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء" - (143)
- شركة عالمية تشرعُ في تشييد محطات لاستخراج الغاز من المملكة - (109)
- مغربية تفند تصريحات مواطنة فرنسية حول خيانة زوجية في مراكش - (69)
- وزارة الصحة تدخل على خط قضية "طبيب الفقراء" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المساهمون في شركة "فيسبوك" يخططون لطرد الرئيس مارك زوكربيرغ
نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن المساهمين في شركة "فيسبوك" يحاولون طرد رئيسها، مارك زوكربيرغ، بسبب سوء التعامل مع فضائح الخصوصية والتدخل في الانتخابات الأميركية.
وقدمت شركة "تريليم أسيت"، وهي أحد المساهمين في "فيسبوك" وتملك أسهما بقيمة 11 مليون دولار، اقتراحا بالإطاحة بمارك زوكربيرغ من منصبه كرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة. وبرر شركاء زوكربيرغ مسعاهم هذا، بأنهم أصبحوا غير قادرين من التحقق من قوة "البيديجي" رغم أنه يمتلك 60 في المائة من أسهم التصويت في شركة "فيسبوك".
وقال المساهمون، بحسب الصحيفة البريطانية، إن وجود مارك رئيسا لمجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا يعيق سلطتهم الرقابية على "فيسبوك"؛ بحيث يؤثر بشكل كبير على مجلس الإدارة وجدول أعماله، واعتبروا أن الفصل بين المنصبين سيقلل من هذا الصراع، وأكدوا أن رئيساً مستقلاً سيمكن من الفصل الواضح للسلطة بين الرئيس التنفيذي وبقية أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة الاستثمارية إن "هذا الإشراف من طرف مارك ساهم في سوء التعامل مع العديد من الخلافات الحادة في السنوات الماضية، وهو يعرض الشركة للمزيد من المخاطر التي تكبد المساهمين مبالغ مالية مهمة".
يأتي هذا المستجد بعد أن هبطت أسهم "فيسبوك" أمس الأربعاء، متكبدة بذلك خسارة تقدر بـ 150 مليار دولار من القيمة السوقية، فيما خسر مارك لوحدة 20 مليار دولار خلال ساعتين فقط، كما يأتي بعد شهور من الجدل حول كيفية معالجة الشركة لمسألة "الأخبار الزائفة" وقضية تسريبها بيانات مستخدمين.
وأوردت صحف أميركية، من بينها "بيزنيس إنسايدر" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية الحصرية، أن فرص الفصل بين سلطتي مارك تبقى ضئيلة جداً؛ فقد سبق أن رفضت طلبات سابقة مماثلة في الماضي.
وتأتي هذه التطورات في سياق اعتماد الاتحاد الأوروبي لقواعد الخصوصية الجديدة في ماي الماضي، التي أدت جزئياً إلى انخفاض عدد مستخدمي "فيسبوك" من 377 إلى 376 مليون شخص.
كما واجه "فيسبوك" قبل أشهر فضيحة "كامبيردج أناليتيكا" التي جمعت بيانات شخصية من 87 مليون مستخدم تم استخدامها لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقدم على إثرها مارك اعتذارات عدة.
وبحسب المدير المالي لـ"فيسبوك" ديفيد واينر، فإن التوقعات تشير إلى أن الإيرادات المالية للشركة ستعرف انخفاضاً كبيراً نظراً لعدد من العوامل السلبية خلال الأشهر الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
ماشي بحال رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي الذي يتقاضى:
- تقاعد وزير سابق
-تقاعد أساتذ جامعي
-تقاعد رئيس مجلس الشباب والمستقبل
-تقاعد برلماني سابق
ولا زال لاصقا في الكرسي ويدعو بكل جرأة للمحافظة على تقاعد البرلمانيين
هناك تحامل كبير على الرئيس التنفيدي لشركة فايسبوك بعدما استمع له المشروعون في الكونغرس وقال بالحرف ان روسيا لم تتدخل في الانتخابات الامريكية عبر شركة فايسبوك وهدا لم يعجب الدولة العميقة في امريكا ومن يصنعون السياسة الخارجية المبنية على الكره الشديد لروسيا تلاميد بريجنسكي البولوني الامريكي الدي يكره روسيا . ولهدا هناك تحامل على مارك من طرف وسائل الاعلام التي ينعتها الرئيس بالكادبة وسائل الاعلام خطها التحرير يتوافق مع ماتريده CIA و Rand Corporation التابعة للبانتغون . ترامب كان دكيا جيدا مول حملته الانتخابية في فايسبوك لانه يعرف مسبقا ان الشباب الامريكي يشاهد فايسبوك اكثر من التلفاز مان تفتح صفحة على الفايسبوك حتى ترى فديو لترامب وهدا ما لم يستغيه المخازنية ديال مريكان cia بغاو انوضو الحرب مابين اوروبا وروسيا ساعة خرج لهم ترامب من الجنب رغم ان ترامب دكي يشن حرب اقتصادية والاخرين بغاوها عسكرية