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كُتّاب وآراء
الإمارات تنفي هجوم "الحوثيين" بطائرة دون طيار
نفت الإمارات اليوم الخميس تقارير قالت إن الحوثيين الموالين لإيران في اليمن هاجموا مطارا بطائرة دون طيار، وقالت إن العمليات فيه تسير بشكل طبيعي.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت سابق أن طائرة بدون طيار من طراز صماد-3 شنت ثلاث ضربات على المنشأة مما تسبب في عرقلة حركة الملاحة الجوية لكنها لم تقدم أي أدلة ولم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.
وقال مسؤول إماراتي لرويترز "العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي".
وتمتلك الإمارات نظاما متقدما لاعتراض الصواريخ هو نظام ثاد الدفاعي المصمم لتدمير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.
وذكر مطار أبوظبي في تغريدة في وقت سابق اليوم أن حادثة وقعت في المطار تسببت فيها مركبة لنقل الإمدادات، ولم تؤثر على سير العمليات. ولم يتضح إن كان يشير إلى نفس الواقعة.