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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تنفي هجوم "الحوثيين" بطائرة دون طيار

الإمارات تنفي هجوم "الحوثيين" بطائرة دون طيار

الإمارات تنفي هجوم "الحوثيين" بطائرة دون طيار
هسبريس - رويترز
الخميس 26 يوليوز 2018 - 19:45

نفت الإمارات اليوم الخميس تقارير قالت إن الحوثيين الموالين لإيران في اليمن هاجموا مطارا بطائرة دون طيار، وقالت إن العمليات فيه تسير بشكل طبيعي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في وقت سابق أن طائرة بدون طيار من طراز صماد-3 شنت ثلاث ضربات على المنشأة مما تسبب في عرقلة حركة الملاحة الجوية لكنها لم تقدم أي أدلة ولم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز "العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي".

وتمتلك الإمارات نظاما متقدما لاعتراض الصواريخ هو نظام ثاد الدفاعي المصمم لتدمير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

وذكر مطار أبوظبي في تغريدة في وقت سابق اليوم أن حادثة وقعت في المطار تسببت فيها مركبة لنقل الإمدادات، ولم تؤثر على سير العمليات. ولم يتضح إن كان يشير إلى نفس الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - rachida الخميس 26 يوليوز 2018 - 20:03
على دول الخليج ان تعيد النظر في حربها على اليمن لانهم سيتورطون اكثر ولن تنفعهم امريكا . والشعب اليمني الوحيد من له الحق في اختيار من يحكمه ولو ان الشعب اليمني كان يريد عبد ربه لكان له الحكم . وعلى عبدو ربه ان يعرب لو اجتمع كل قادة العالم على ان يجلسوه على العرش ورفض الشعب فلن يكون له . الشعب من يحكم .
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2 - بوجمعة الخميس 26 يوليوز 2018 - 20:45
اموال المسلمين تدهب الى السلاح والحروب دون تحقيق اي تقدم يدكر على جميع المستويات والغريب في الامر نتباها بدلك
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