24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. البيضاء تؤهل ملعب "أولاد زيان" لطي صفحة مواجهة المهاجرين (5.00)

  2. رسوم تسجيل تثير غضب طلبة ناجحين في مباراة (5.00)

  3. "كن رجلا" حالة نفسية متأزمة (5.00)

  4. انفجار عبوة ناسفة بمحيط سفارة أمريكا في الصين (5.00)

  5. كريستيانو رونالدو يقبل بحبسه سنتين في إسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إخوان الجزائر يطالبون بابتعاد الجيش عن السياسة

إخوان الجزائر يطالبون بابتعاد الجيش عن السياسة

إخوان الجزائر يطالبون بابتعاد الجيش عن السياسة
هسبريس - متابعة
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 03:14

دعا عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، نائب وزير الدفاع الوطني، إلى ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة.

كان قايد صالح، أكد الخميس، أن الجيش الجزائري يعرف مهامه الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية، والزج به في صراعات، لا ناقة له فيها ولا جمل، مشددا في نفس الوقت على أن الجيش "لن يسمح بالفوضى التي قد، يفكر في زرعها بعض الأطراف الذين هم على استعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل صيانة أو المحافظة أو تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة".

ورد مقري، على قائد الجيش الجزائري بالقول "ما قاله شيء طبيعي وعادي جدا، نحن سعداء جدا، لما قاله قائد الأركان عن عدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، لأنه في استحقاقات سابقة كانت المؤسسة العسكرية تتدخل في الشأن السياسي، والخاص والعام في الجزائر يعلمون ذلك".

وأضاف "تصريح قائد الأركان يشجعنا ويطمئننا، وعليه ان يكون ضامنا لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي".

وأوضح مقري ان مبادرة حركة مجتمع السلم لا تدعو إلى تدخل الجيش، وإنما إلى مساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق السياسي في الاطار الدستوري، حتى تخرج الجزائر من حالة تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة إلى حالة عدم التدخل، مجددا دعوته إلى قائد الأركان لضمان عدم التدخل حتى يتجسد ذلك فعليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي أمريكي الجمعة 27 يوليوز 2018 - 03:41
اللهم أحفظ الشعب الجزائري الشقيق من حرب أهلية أخرى و أحفظ أطفالهم و شيوخهم و شبابهم و نسائهم و رجالهم من رصاص الغدر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.