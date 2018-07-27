الغموض يلف مصرع مدير مشروع "سد النهضة"

هسبريس - متابعة

أفادت الشرطة الإثيوبية بإن مدير مشروع سد النهضة، الذي يشيد على نهر النيل بكلفة مالية قدرها أربعة مليارات دولار، عثر عليه مقتولا بالرصاص في سيارته اليوم الخميس.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال، في تصريح صحفي "تحققنا من أن المهندس سيمجنيو بيكيلي قتل بالرصاص"، مضيفا "لقد أصيب برصاصة خلف أذنه اليمنى وتم العثور على مسدس من طراز كولت داخل السيارة".

وكان سيمجنيو مديرا لمشروع سد النهضة الكبير الذي تسعى إثيوبيا من خلاله لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، كما تعتزم إنفاق نحو 12 مليار دولار على استغلال أنهارها في توليد الكهرباء من الطاقة المائية خلال العقدين المقبلين.