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الرئيسية | خارج الحدود | الغموض يلف مصرع مدير مشروع "سد النهضة"

الغموض يلف مصرع مدير مشروع "سد النهضة"

الغموض يلف مصرع مدير مشروع "سد النهضة"
هسبريس - متابعة
الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:52

أفادت الشرطة الإثيوبية بإن مدير مشروع سد النهضة، الذي يشيد على نهر النيل بكلفة مالية قدرها أربعة مليارات دولار، عثر عليه مقتولا بالرصاص في سيارته اليوم الخميس.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال، في تصريح صحفي "تحققنا من أن المهندس سيمجنيو بيكيلي قتل بالرصاص"، مضيفا "لقد أصيب برصاصة خلف أذنه اليمنى وتم العثور على مسدس من طراز كولت داخل السيارة".

وكان سيمجنيو مديرا لمشروع سد النهضة الكبير الذي تسعى إثيوبيا من خلاله لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في إفريقيا، كما تعتزم إنفاق نحو 12 مليار دولار على استغلال أنهارها في توليد الكهرباء من الطاقة المائية خلال العقدين المقبلين.

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1 - متابع الخميس 26 يوليوز 2018 - 22:59
هناك رائحة إغتيال في هذه القضية.....
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2 - سعيد الخميس 26 يوليوز 2018 - 23:21
محتمل، و أول أبجديات علم الإجرام؛ ابحت عن من له المصلحة ،و في هذه الحالة مصر المتضرر الأول من المشروع الثوري ،سد النهضة ( أما إسرائيل فهي أكبر المشجعين و الداعمين لهاذا المشروع )
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