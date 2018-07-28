24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. مزاعم بنهاية العالم تسبق إطلالة "القمر الدموي" هذه الليلة (5.00)

  3. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  4. التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎ (5.00)

  5. "شمس الحضارات" و"شمس الحكرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الروس يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى تركيا

الروس يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى تركيا

الروس يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى تركيا
هسبريس - الأناضول
السبت 28 يوليوز 2018 - 06:50

تربع المواطنون الروس على قائمة أكثر الوافدين إلى تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشف مسؤولون في مديرية الهجرة بوزارة الداخلية التركية أن مليونين و374 ألفًا و695 مواطنًا روسيًا زاروا تركيا في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار المسؤولون إلى أن الألمان حلوا في المركز الثاني، حيث زار تركيا مليون و547 ألفًا و259 مواطنًا ألمانيًا، ثم يأتي الإيرانيون بمليون و159 ألفًا و402 زائرًا.

ولفت الأرقام الانتباه إلى أن 15 مليونًا و964 ألفًا و442 شخصًا دخلوا تركيا في الفترة المذكورة.

والعام الماضي دخل 4 ملايين و702 ألفًا و482 روسيًا إلى تركيا، تلاهم الألمان بـ 3 ملايين و519 ألفًا و206 شخصًا، ثم الإيرانيون بمليونين و497 ألفًا و812 مواطنًا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.