الروس يتصدرون قائمة السياح الوافدين إلى تركيا

هسبريس - الأناضول

تربع المواطنون الروس على قائمة أكثر الوافدين إلى تركيا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وكشف مسؤولون في مديرية الهجرة بوزارة الداخلية التركية أن مليونين و374 ألفًا و695 مواطنًا روسيًا زاروا تركيا في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار المسؤولون إلى أن الألمان حلوا في المركز الثاني، حيث زار تركيا مليون و547 ألفًا و259 مواطنًا ألمانيًا، ثم يأتي الإيرانيون بمليون و159 ألفًا و402 زائرًا.

ولفت الأرقام الانتباه إلى أن 15 مليونًا و964 ألفًا و442 شخصًا دخلوا تركيا في الفترة المذكورة.

والعام الماضي دخل 4 ملايين و702 ألفًا و482 روسيًا إلى تركيا، تلاهم الألمان بـ 3 ملايين و519 ألفًا و206 شخصًا، ثم الإيرانيون بمليونين و497 ألفًا و812 مواطنًا.