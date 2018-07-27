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الرئيسية | خارج الحدود | مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني شمالي باريس

مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني شمالي باريس

مصرع 4 أشخاص في حريق بمبنى سكني شمالي باريس
هسبريس - إفي
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 07:23

لقت امرأة وثلاثة أطفال مصرعهم اليوم جراء حريق شب بمبنى مكون من 18 طابقا في ضاحية أوبرفيلييه شمالي باريس، بينما تعرض تسعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة من عناصر الإطفاء، لإصابات طفيفة جراء النيران.

وذكرت إذاعة (فرانس إنفو) الحكومية أن ألسنة اللهب بدأت في الطابق قبل الأخير من المبنى ثم امتدت سريعا إلى الطوابق السفلية، نتيجة سقوط مواد قابلة للاشتعال.

وتكشف المؤشرات المبدئية أن الضحايا الأربع ينتمون لأسرة واحدة.

وعمل 100 فرد إطفاء تقريبا على إخماد الحريق طوال ثلاث ساعات وتمت الاستعانة بـ20 عربة إطفاء.

ولا تزال أسباب الحريق غير معلومة حتى الآن.

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