رئيس الفلبين يمنح المسلمين إقليما ذاتي الحكم

هسبريس - متابعة

وقع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قانون يوسع صلاحيات الحكم الذاتي لإقليم يقع في جنوب البلاد وتقطنه أغلبية مسلمة ويحمل اسم (بانجسمورو)، في خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بالمنطقة.

وصدق الرئيس على القرار بعد أن أقرت هذا الأسبوع غرفتي الكونغرس ما يعرف بـ(قانون بانجسمورو)، الذي ينظر له بمثابة تسوية لعقود من النزاع في ظل سعي حركات انفصالية إسلامية بمينداناو، والذي تم الاتفاق عليه مع (جبهة مورو للتحرير الإسلامي).

ووفقا للقانون الجديد، يلغى ما يعرف حاليا باسم إقليم مينداناو الإسلامي ذاتي الحكم، وإنشاء منطقة تحظى بحكومة إقليمية وقدر أكبر من الاستقلال المالي، فضلا عن برلمان ونظام قضائي خاص.

وكان من المنتظر أن يوقع الرئيس على القانون يوم الاثنين الماضي، أثناء خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان، لكن تقرر تأجيل هذه الخطوة نتيجة خلاف برلماني.