حكومة اليابان تعلن وفاة أكبر معمرة عن 117 عامًا

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عامًا.

وذكرت في بيان أن " تشيو مياكو، أكبر شخص في اليابان والعالم، توفيت عن عمر ناهز 117 عامًا، الأحد الماضي، لتلحق بميساو أوكاوا، أكبر معمرة يابانية أيضًا توفيت عام 2015".

وأضاف المصدر نفسه: "تم تأكيد وفاتها اليوم من قبل محافظة كاناجاوا، مسقط رأسها جنوبي طوكيو".

وفي 22 ماي 1901، ولدت مياكو، وحصلت على لقب "أقدم امرأة تعيش في اليابان"، بعدما توفيت أوكاوا التي كانت تبلغ من العمر 117 عامًا عند رحيلها في أبريل 2015.

وفي السياق نفسه، قالت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، التي صادقت على لقب مياكو، إنها كانت "تحب تناول الأطعمة اليابانية التقليدية، مثل السوشي والإنقليس (الثعابين البحرية)، بالإضافة إلى الأطعمة الصحية المعدة منزليًا"، ونوّهت أن "أبرز هواياتها فن الخط".

ونقلت "غينيس" عن أقارب مياكو قولهم: "رغم كبر سنها فإنها كانت تتمتع بحس الدعابة، وتشيع جوًا دائمًا من المرح حولها، كما كانت تمتلك ذاكرة قوية وبنية جسمية تمكنها من أداء مهامها اليومية".

وبينما لم تؤكد الموسوعة بعد خليفة مياكو بين الإناث، فإن ماسازو نوناكا سيتصدر قائمة أكبر رجل مسن في اليابان والعالم في الوقت الحالي، عن عمر يبلغ 113 عامًا.