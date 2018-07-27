الليرة التركية تتراجع بسبب تهديدات أمريكية

هسبريس - رويترز

تراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح قس أمريكي، وهو ما أثار رد فعل غاضب من تركيا وفاقم التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وبلغت العملة التركية 4.8650 ليرة للدولار متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.8555. وكانت العملة التركية قد بلغت نحو 4.82 بعد ظهر يوم الخميس قبل نشر تقارير بشأن التلويح بعقوبات ثم تراجعت لما يصل 4.89 ليرة للدولار.