إسرائيل تصادق على بناء 400 وحدة استيطانية

هسبريس - قدس بريس

قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "آدم" المقامة فوق أراضي بلدة جبع شمال القدس المحتلة وجنوب شرق رام الله .

وحسب الإذاعة العبرية العامة، قال ليبرمان في تغريدة له اليوم الجمعة، إن أفضل رد على "الإرهاب" هو تعزيز الاستيطان في الضفة، لذا قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة

ورغم أن البناء الاستيطاني مستمر ومتواصل، إلا أن ليبرمان برر البناء كرد على عملية الطعن في مستوطنة "آدم" التي نفذها الفتى الفلسطيني أحمد طارق دار يوسف أبو عيوش (17 عاما) من قرية كوبر شمال رام الله، وقتل على أثرها جندي في حرس الحدود وأصيب مستوطنان آخران، واستشهد الشاب برصاص أحد المستوطنين.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة أراضيها متواصلة.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية، سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال أو بدون موافقتها، كونها تهدد حل الدولتين وفق الحدود المحتلة عام 1967، وعقبة في وجه عملية السلام.