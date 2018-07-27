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إسبانيا تنقذ 245 مهاجرا في مضيق جبل طارق

إسبانيا تنقذ 245 مهاجرا في مضيق جبل طارق
هسبريس - إفي
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 13:45

أنقذت قوات الاغاثة البحرية الإسبانية اليوم في مضيق جبل طارق 245 مهاجرا أفريقيا ومغاربيا، بينهم ستة قصر أثناء محاولتهم الوصول للسواحل الاسبانية على متن 11 قاربا.

وبالاضافة لهذا العدد، جرى إنقاذ ثمانية أشخاص على متن قارب صغير في مقاطعة أليكانتي.

وأسعف الصليب الحمر اليوم في ميناء قرطاجنة (جنوب شرق) تسعة رجال بينهم طفلان، جرى إنقاذهم في البحر حين كانوا يسافرون على متن قارب قادم من شمال أفريقيا.

ويوم أمس الخميس، جرى إنقاذ 296 مهاجرا في مضيق جبل طارق ونحو مائة آخرين قبالة سواحل البوران أثناء توجههم إلى السواحل الاسبانية.

وصارت أجهزة الرعاية على وشك الانهيار بسبب الوصول المستمر للمهاجرين خلال الايام الماضية.

وظل مئات المهاجرين على متن سفينة تابعة للاغاثة البحرية في ميناء ألجثيراس (قادش) بسبب نقص الإمكانيات لاستضافتهم.

واعترفت الحكومة الاسبانية أمس بأن أجهزة استقبال المهاجرين "أنهكت" بسبب الوصول المستمر للقوارب من المغرب إلى السواحل الجنوبية الإسبانية.

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