ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا

هسبريس - متابعة

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء حرائق اليونان المدمرة، التي اجتاحت الساحل الواقع شمال شرق أثينا، إلى 86 شخصا، حسب ما أفاد رئيس جهاز الطب الشرعي في العاصمة اليونانية، نيكوس كاراكوكيس.

ويواصل 53 شخصا، بينهم أربعة أطفال، تلقي العلاج في عدة مستشفيات، حيث لا يزال 11 يعانون من إصابات حرجة. وتم العثور على 40 شخصا من المبلغ عن اختفاءهم، بحسب تقديرات وزير الحماية المدنية، نيكوس توسكاس.

وبحسب وزارة البنية التحتية فإن 51% من أصل 3546 مبنى تعرض للفحص حتى الآن تأكد أنها غير صالحة للاستخدام. وكانت الحكومة قد نشرت عدة صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية تظهر أن الحرائق كانت متعمدة.

من جانبه، أكد وزير الحماية المدنية أن الصور لا تظهر "مؤشرات"، إنما توجد "أدلة" وشهود عيان يعززون هذه الفرضية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، قد أعلنت حزمة مساعدات كإغاثة فورية للمتضررين قد تصل إلى 6 آلاف يورو للعائلات و8 آلاف يورو للشركات المتضررة جراء الحرائق.

كما أقرت إعفاء المنازل المدمرة والمتضررة من دفع ضرائب الممتلكات العقارية هذا العام، وتأجيل دفع الضرائب والديون المستحقة للدولة من جانب الأفراد المتضررة أيضًا.