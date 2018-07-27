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كُتّاب وآراء
الإكوادور تتفاوض مع بريطانيا حول أسانج
أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو اليوم الجمعة أن حكومته تتحدث "باستمرار" مع السلطات البريطانية حول وضع مؤسس موقع "ويكيليكس"، الأسترالي جوليان أسانج، وطالبت بضمانات على أن حياته "لن تكون في خطر".
ويعد أسانج الذي حصل على الجنسية الإكوادورية في 2017، مطلوبا من العدالة الأمريكية بسبب تسريبات قام بها موقعه، ويعيش لاجئا داخل سفارة البلد اللاتيني في لندن منذ عام 2012.
وفي فعالية بالعاصمة الإسبانية مدريد، قال مورينو إن الإبقاء على شخصا في عزلة طوال هذه الفترة يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأقر الرئيس الإكوادوري بأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، مشددا على أن الخروج من الأزمة يجب أن يتم من خلال الحوار الذي اعتبره "أفضل آلية للتقارب والتفاهم".