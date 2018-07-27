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الرئيسية | خارج الحدود | موقع "تويتر" يفقد مليون مستخدم في ثلاثة أشهر

موقع "تويتر" يفقد مليون مستخدم في ثلاثة أشهر

موقع "تويتر" يفقد مليون مستخدم في ثلاثة أشهر
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 15:50

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة تراجع عدد مستخدمي الموقع بواقع مليون شخص في الربع الثاني من العام الجاري، وتوقع أن يشهد عدد المستخدمين مزيدا من التراجع في ظل المعركة التي يخوضها ضد الرسائل الدعائية غير المرغوب فيها والحسابات الزائفة واللغة المسيئة على الموقع.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن عدد المستخدمين النشطين على الموقع هذا الشهر بلغ 335 مليون مستخدم مقابل 336 مليون مستخدم في الربع الأول من العام، حسبما جاء في بيان لموقع تويتر، ومقره في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتراجعت أسهم شركة تويتر بنسبة 17 بالمئة في بداية التعاملات.

وأرجعت تويتر الانخفاض المتوقع في عدد المستخدمين إلى الجهود المكثفة التي تهدف إلى تطهير شبكة التواصل الاجتماعي، وفرض قواعد مشددة لحماية الخصوصية، والتغييرات في طريقة استخدام الخدمة عبر الرسائل النصية القصيرة.

وجاء في بيان لشركة تويتر لحملة الأسهم: "نحن واثقون من أن ما يحدث يصب في مصلحة الموقع على المدى الطويل، وسوف يحقق النمو على المدى الطويل، في الوقت الذي نعمل فيه على تحسين عملية الحوار العام على تويتر".

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