اليسار الفرنسي يسعى إلى سحب الثقة من الحكومة

هسبريس - متابعة

تعتزم الكتل البرلمانية اليسارية الثلاثة بفرنسا، الاشتراكيين واليسار البديل والشيوعيين، تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بسبب إدارتها للأزمة التي باتت معروفة باسم "قضية بينالا"، لتنضم بذلك لتلك التي أعلنت عنها رسميا أحزاب يمين الوسط.

وأكد الحزب الاشتراكي (PS) أن "الأزمة السياسية الكبرى" الناجمة عن قضية ألكسندر بينالا، الرئيس السابق لطاقم حراسة الإليزيه الذي تعدى بالضرب على متظاهرين في أول ماي الماضي، دفعته لاقتراح مذكرة لحجب الثقة بالتعاون مع اليسار، في خطوة من الصعب أن تكلل بالنجاح في ضوء الأغلبية المطلقة التي يحظى بها حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مجلس النواب.

ويعتزم الحزب الاشتراكي تقديم هذه المذكرة بشكل مشترك مع نواب اليسار البديل المتمثل في حزب "فرنسا الأبية" بالإضافة إلى اليسار الديمقراطي والجمهوري الذي يضم شيوعيين بشكل أساسي. ومن المقرر أن تخضع مذكرة اليسار للتصويت خلال الأسابيع القادمة.

كما عول الحزب المحافظ "الجمهوريون"، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، على مذكرة لسحب الثقة عن الحكومة الفرنسية وعلى الأرجح ستخضع للتصويت مطلع الأسبوع المقبل، لكن فرصها هي الأخرى ضئيلة في الحصول على الدعم الكافي.

ووجهت النيابة العامة في باريس، الأحد الماضي، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من ألكسندر بينالا وأربعة مشتبه بهم آخرين في قضية الاحتجاجات التي اندلعت أثناء الاحتفال بعيد العمال مطلع مايو الماضي.