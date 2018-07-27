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كُتّاب وآراء
اليسار الفرنسي يسعى إلى سحب الثقة من الحكومة
تعتزم الكتل البرلمانية اليسارية الثلاثة بفرنسا، الاشتراكيين واليسار البديل والشيوعيين، تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة بسبب إدارتها للأزمة التي باتت معروفة باسم "قضية بينالا"، لتنضم بذلك لتلك التي أعلنت عنها رسميا أحزاب يمين الوسط.
وأكد الحزب الاشتراكي (PS) أن "الأزمة السياسية الكبرى" الناجمة عن قضية ألكسندر بينالا، الرئيس السابق لطاقم حراسة الإليزيه الذي تعدى بالضرب على متظاهرين في أول ماي الماضي، دفعته لاقتراح مذكرة لحجب الثقة بالتعاون مع اليسار، في خطوة من الصعب أن تكلل بالنجاح في ضوء الأغلبية المطلقة التي يحظى بها حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مجلس النواب.
ويعتزم الحزب الاشتراكي تقديم هذه المذكرة بشكل مشترك مع نواب اليسار البديل المتمثل في حزب "فرنسا الأبية" بالإضافة إلى اليسار الديمقراطي والجمهوري الذي يضم شيوعيين بشكل أساسي. ومن المقرر أن تخضع مذكرة اليسار للتصويت خلال الأسابيع القادمة.
كما عول الحزب المحافظ "الجمهوريون"، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في البلاد، على مذكرة لسحب الثقة عن الحكومة الفرنسية وعلى الأرجح ستخضع للتصويت مطلع الأسبوع المقبل، لكن فرصها هي الأخرى ضئيلة في الحصول على الدعم الكافي.
ووجهت النيابة العامة في باريس، الأحد الماضي، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من ألكسندر بينالا وأربعة مشتبه بهم آخرين في قضية الاحتجاجات التي اندلعت أثناء الاحتفال بعيد العمال مطلع مايو الماضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ونحن ؟
متى يموت التمساح أو متى نصطاده ؟
ووجهت النيابة العامة في باريس، الأحد الماضي، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من ...... في قضية الاحتجاجات التي اندلعت أثناء الاحتفال بعيد العمال مطلع مايو الماضي.
ونحن ؟
وجهت النيابة العامة تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين والمطالبين بماء الشرب وعن طحن محسن السماك فكري شهيد الخبز
وحكمت المحكمة بالسجن النافذ ب 300 سنة سجنا نافذة ظلما منها 20 سنة على الزفزافي و20 سنة على رفيقه وسجن المهداوي الصحافي إلى آخره
نطالب فرنسا بتحمل مسؤوليتها في إستعمارها لنا ونهبها ثرواتنا وفوسفاطنا وذهبنا
للإشارة
نحن لا نطالب الآن بالاستقلال عن مستعمِرتنا الحالية فرنسا
ولكن نطالب بحقوق مثلنا مثل الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون في فرنسا التي لا تزال مستعمرة لنا منذ أكثر من قرن ونطالب بالجنسية الفرنسية والأمن الفرنسي والعدل الفرنسي
ووجهت النيابة العامة في باريس، الأحد الماضي، تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين لكل من ...... في قضية الاحتجاجات التي اندلعت أثناء الاحتفال بعيد العمال مطلع مايو الماضي.
ونحن ؟
وجهت النيابة العامة تهمة استخدام العنف ضد المتظاهرين والمطالبين بماء الشرب وعن طحن محسن السماك فكري شهيد الخبز
وحكمت المحكمة بالسجن النافذ ب 300 سنة سجنا نافذة ظلما منها 20 سنة على الزفزافي و20 سنة على رفيقه وسجن المهداوي الصحافي إلى آخره
نطالب فرنسا بتحمل مسؤوليتها في إستعمارها لنا ونهبها ثرواتنا وفوسفاطنا وذهبنا
للإشارة
نحن لا نطالب الآن بالاستقلال عن مستعمِرتنا الحالية فرنسا
ولكن نطالب بحقوق مثلنا مثل الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون في فرنسا التي لا تزال مستعمرة لنا منذ أكثر من قرن ونطالب بالجنسية الفرنسية والأمن الفرنسي والعدل الفرنسي مثل المستعمرات الفرنسية الأخرى التي تسمى : أقاليم ما وراء البحار الفرنسية
وهذا لن يزعج مستعمِرتنا الحالية فرنسا