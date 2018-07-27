مقتل شخص احتجز رهائن داخل فندق في بورتوريكو

هسبريس ـ مُتابعة

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، أثناء تبادل لإطلاق النار مع شرطة بورتوريكو، وذلك بعد احتجازه لثلاثة أشخاص كرهائن داخل فندق بمدينة كوندادو المتاخمة للعاصمة سان خوان.

وأفادت الشرطة المحلية، في بيان، بأن الأحداث وقعت داخل إحدى غرف فندق "Le Consulat" الواقع في شارع ماغدالينا.

ووفقا لراوية الشرطة فقد احتجز رجل، يفترض أنه مسلح، موظفة وسائح وشخصا آخر، معتقدا في البداية بأنهم أقارب.

ولقي منفذ الاحتجاز مصرعه بعدما تم نقله للمستشفى، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

كما أشار البيان إلى أن المتوفى "أشهر سلاحا ناريا في وجه رجال الشرطة، ولكنهم تمكنوا في النهاية من تحرير الرهائن".

وأتم المصدر نفسه: "لحسن الحظ، لم يصب أي من الضحايا والنزلاء والعاملين بالفندق بأي مكروه يذكر".